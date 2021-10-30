「台灣最美麗的歐巴桑」陳美鳳人美又有親和力，不僅深受粉絲愛戴，也是當年工地秀時代，建商們最愛女星。過去曾擔任代銷的知名命理師廖美然，近日就在節目中透露他們當時最常邀約的女星就是陳美鳳，不僅是她親和力夠，魅力更是打爆隔壁建案請的港星。

廖美然在《超級研究事》表示在擔任代銷時期，最喜歡請的就是陳美鳳，因為她的親和力夠，即便隔壁建案請的港星有多大咖，民眾頂多去拍拍照、看個熱鬧完就回來看陳美鳳，帶動的買氣更是驚人，「我半個月可以賺2500萬，比如說我有一場工地秀請美鳳姐，300多戶我大概半個月就賣掉一半。」

廖美然甚至還遇過一位陳美鳳從事壽險主任的粉絲，只因為她幫忙完成與女神合照的心願，這位粉絲竟然一次幫廖美然介紹18個客戶買房，「我那天跟他們簽約簽到半夜。」

藝人跑工地秀好賺嗎？廖美然坦言那個時候真的好賺，爆料陳美鳳當時一場工地秀的價碼約莫１首歌60萬，在30年前已經可買一間房子。除了陳美鳳，廖美然還提到余天李亞萍夫婦，不僅觀眾愛看夫妻倆唱歌與互動，余天李亞萍還會在台上分享買房經驗台，也會帶動很大買氣。

此外，廖美然還提到身為代銷不能以貌取人，有的有錢人你根本看不出來，因為有次她在銷售一個案子，就遇過穿著打扮樸素簡單的婦人來詢問，結果她底下的代銷小姐們都沒搭理那位婦人，只有她是熱情接待，結果不到5分鐘那位婦人就說「我就是要跟妳買房」，而且一次還買12間，財力雄厚令人讚嘆。