《庶民大頭家》

衛福部醫福會執行長王必勝遭爆外遇小15歲的林姓護理師，並產下1女，又有傳言指2人交往7年，王每月提供6萬元生活費。王必勝否認婚外情，強調小孩是護理師與前男友所生。針對外遇風波，宅神朱學恒則質疑說，王必勝要小心，這件事可能跟傳說他要接部立桃園醫院有關係。

針對王必勝遭爆外遇，朱學恒29日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，綠營現在主要的說法，就是個人私德與公領域的表現無關。朱學恒對此酸說，所以他要特別「誇獎」王必勝，他這輩子沒有看過一個男人這麼認真的幫別人的小孩，撫慰他、飼養他、帶他出門，這個也太令人感到「敬佩」了。

朱學恒接著表示，王必勝不是說護理師的小孩是前男友的，但你看到王必勝把小孩視如己出，這種感覺、這種做法，簡直「人格高尚」到替指揮中心「加分」。如果今天每一個男人都能做到這種程度，台灣還擔心少子化的問題嗎？所以他不要再當衛福部醫福會執行長，應該可當「少子化辦公室執行長」，這才是真正適才適所、適才適任。

朱學恒質疑表示，王必勝要小心，這個風波可能是跟傳說他要接部立桃園醫院有關係，因為這種外遇消息我們怎麼會知道呢？為什麼有人知道？可能是因為傳王必勝要去接部立桃園醫院，部立桃園醫院以後如果變成醫學中心，等於是擋了人家的路。