中國外長王毅在義大利羅馬參加二十國集團（G20）峰會，特別對於近日美國等國稱支持台灣積極、有意義地參與聯合國體系和國際社會強調，台灣的未來除了與大陸實現統一，沒有其他前途。對此，陸委會表示，中華民國是主權國家，兩岸互不隸屬更是客觀事實。中共外長在國際間對我詆毀、缺乏建設性的發言，對兩岸關係毫無助益與意義。

陸委會表示：中華民國是主權國家，完全符合國際法有關國家的要件，兩岸互不隸屬更是客觀事實。台灣從未屬於中華人民共和國，我們的民主自由體制與經濟發展成果，獲得國際社會高度肯定並持續深化合作，這是台灣人民共同努力的驕傲，對於未來國家發展前景更充滿信心。中共外長在國際間對我詆毀、缺乏建設性的發言，對兩岸關係毫無助益與意義。

陸委會強調，台灣的未來只有2300萬台灣人民有權決定，我們絕不會接受專制政體設定的路徑。北京當局錯誤的「一中原則」根本不是什麼準則，其刻意與聯大2758號決議連結，意圖誤導改變國際秩序與規則、矮化台灣及剝奪我國家主權地位，完全違背國際現實及聯合國憲章普遍性原則，相關國家已提出質疑。呼籲中共在國際及兩岸間認清事實、放棄零和思維，正面回應各方對其威脅台海情勢的嚴重關切。