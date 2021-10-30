MLB勇士隊在本季例行賽僅拿下88勝73敗，如果把他們放到美聯東區只能贏過金鶯，而在6月上旬他們勝率連5成都不到，沒想到現在竟然在爭奪世界大賽冠軍，而且已拿下2勝，而他們能如此翻身是有原因的，這竟和一台「冰淇淋機」有關，到底這台冰淇淋機和勇士發生了怎樣的一段故事，今天我們來揭曉。

Braves credit new ice cream machine for season turnaround. 🍦😁 https://t.co/iumOtqYIDo pic.twitter.com/LVEymsQlCp — theScore (@theScore) October 28 2021

勇士牛棚左投馬茲克(Tyler Matzek)提到這段故事，他在報導中說：「我只知道自從有這台冰淇淋機後，我們就開始越打越好。」原來這台冰淇淋機就在紅襪芬威球場，5月底在客場挑戰紅襪，中間一度下起大雨，馬茲克說：「我們一直到午夜才恢復比賽，看大雨不停下，大家只好說：『若沒事做，我們去吃冰淇淋吧！』」

而這或許讓勇士球員都嚐了「甜頭」欲罷不能，馬茲克回到勇士主場後就不停和休息室的負責人大力推薦冰淇淋機，但休息室負責人知道自己沒那麼大權限，所以球員們轉而將目標移到高層身上，他們還利用當家一壘手弗里曼(Freddie Freeman)當橋樑，希望靠著他的影響力能說服總經理安索波洛斯(Alex Anthopoulos)。

沒想到起初不怎麼願意的安索波洛斯卻答應了，冰淇淋機在6月第二週到達勇士主場休息室，弗里曼還向他證明這台冰淇淋機幫助他們更好，弗里曼傳訊息給對方說勇士目前3勝1敗，更附上自己在吃冰淇淋的照片，頗為逗趣，對此安索波洛斯還跟弗里曼說若球隊得到國聯冠軍，就幫他家裡裝一台！

後來任誰也沒想到勇士真的成為國聯冠軍，不過弗里曼拒絕了安索波洛斯的好意。而對勇士的冰淇淋機「甜蜜催化」安索波洛斯說：「大家都想要好球員，但我認為應該要有一個讓所有人都能開心工作的環境，不管是對球員或行政人員都是如此。」若照結果論來說他真的讓勇士更好了！