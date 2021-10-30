國發會主委龔明鑫率團考察中東歐，財政部30日表示，財政部推動台灣和中東歐國家進行稅務、財政及金融合作，捷克表態歡迎並將協助國銀赴當地設立代表人辦事處，以強化歐洲市場布局。

龔明鑫率領跨部會政府官員、研究機構、公協會及產業代表組成66人中東歐經貿考察團，財政部由政務次長阮清華率合庫董事長雷仲達、中國輸出入銀行總經理戴燈山等人參與。

財政部指出，阮清華一行與斯洛伐克財政部洽談雙方稅務關務合作、政府財政政策及相關財政措施；於捷克拜會財政部及國家銀行，雙方同意強化雙邊稅務合作，落實國際租稅標準，進一步推展雙邊財政合作與互訪交流，且捷克歡迎並將協助台灣的銀行赴捷克設立代表人辦事處，建立兩國商業金融橋樑，深化雙邊友好關係，強化歐洲市場布局。

考察團抵達立陶宛，阮清華一行與立陶宛財政部洽商，雙方同意推動稅務合作，消除雙邊經貿投資往來租稅障礙；此外，財政部並協助輸銀與立陶宛融資機構INVEGA簽署備忘錄，同意研議推動轉融資合作，協助拓展雙方商機，加強台灣與立陶宛產業鏈連結。

財政部強調，此次考察團成果豐碩，財政部將持續積極推動台灣與中東歐國家稅務、財政及金融合作，拓展雙方企業合作商機，營造友善投資貿易的合宜租稅環境。