西洋金曲演唱會今晚在台北國際會議中心登場。（粘耿豪攝）

西洋金曲演唱會今晚在台北國際會議中心登場。（粘耿豪攝）

倪安東（左）和管罄今晚一同進場欣賞演唱會。（粘耿豪攝）

潘越雲、沈文程、黃大煒、王若琳領軍開唱的「BACK TO 70’S西洋金曲演唱會」，歷經三級警戒延宕5個多月後，今（30日）在台北國際會議中心登場，成為疫情鬆綁後的首場大型演唱會；因應現場七成觀眾約2000多人，主辦單位加派百名工作人員，現場嚴格執行「噴酒精、量體溫、實聯制」等防疫措施。

演唱會以電台DJ播放英文歌的模式貫穿，ICRT知名當家Tony Taylor負責串場展現英文功力，猶如把ICRT電台搬到TICC，搭配潘越雲、沈文程、黃大煒、王若琳、官靈芝及「達美樂兄妹」輪番獻唱近30首的西洋經典曲，帶領歌迷走進70年代時光隧道。

率先登場的沈文程自嘲講英文功力是「半桶水」等級，自認「唱比說的好聽」，一連演唱〈Hotel California〉等歌。今晚台下星光熠熠，包括蔡明亮、黃仲崑、林書煒及聶雲等人欣賞，倪安東也偕同女友管罄甜蜜入座，問起兩人何時有好消息？倪安東笑回「我們每天都有好消息」。