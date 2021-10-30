鄭人碩、蔡淑臻、薛仕凌主演《我是自願讓他殺了我》是今年高雄電影節閉幕片，30日舉辦世界首映。片中蔡淑臻一開頭就遭殺害，她回憶起拍攝過程至今心有餘悸，而飾演蔡淑臻刑警男友的鄭人碩也直呼辛苦，透露開拍沒多久腳就受傷。

蔡淑臻分享拍攝被殺害戲前，就有特別去接受動作訓練，劇組也為了如何安全勒脖，手指要放在哪等不斷進行事前演練，不過因為該場面是一鏡到底的方式拍攝，接近1分鐘，讓蔡淑臻直呼「遠遠超過我能夠閉氣的時間，經過幾次的排練，我試著感覺鏡頭移到我腰部以上才開始閉氣」，再加上拍攝當天寒流來襲，「因為氣溫很低，身體的掙扎還是讓我吃盡了苦頭，最後我發出了1個臨死前的哀嚎聲，這感覺就像是我正在殺死我自己。」

鄭人碩也說：「我從來沒有一部片被騙得那麼辛苦，明明就知道劇本怎麼寫的，但還是要演出一步步被逼到崩潰的樣子。」該片在桃園八德落羽松拍攝，他更透露因為地面凹凸不平，先是不慎踩空又踩到尖石，在開拍的第5天就腳扭傷，腳踝腫得跟半個網球一樣大，但敬業的他還是忍痛拍完整部片才去就醫，更自掏腰包總共用了1手的米酒煮薑母鴨給劇組近60人禦寒。

身為高雄人的新科金鐘視帝薛仕凌，今更特別向《茶金》劇組告假南下，也是得獎後首次回鄉與爸媽團圓。他在劇中飾演鄭人碩的警察搭檔，被鄭人碩大讚「爆發力真的很好」，也說自己入圍金馬影帝是沾薛仕凌的福氣，又讚從團體「大嘴巴」出道轉換跑道並獲得外界的認可真的相當不容易。該劇將於12月25日上架串流平台Disney＋。