高雄市昨(29日)深夜出現兩派人馬疑似在臉書互嗆，雙方相約外出談判後，上演街頭飛車追逐開槍事件。鳳山區五甲三路與福祥街口，出現3、4輛車在街頭高速追逐，甚至在福祥街某汽車某旅館前連開3槍，嚇壞附近住戶，警方到場後，在現場發現疑似3枚道具槍彈殼，幸好並未造成人員傷亡，警方獲報後循線逮人，目前已帶回4嫌偵辦調查。

高市警鳳山分局表示，25歲的黃姓男子與23歲的陳姓男子因故發生糾紛，在臉書上互嗆後，相約在29日深夜談判，雙方一言不合開車互相追逐，其中一方2輛轎車追逐仇家轎車，雙方在大馬路上狂飆，時速近乎破百，追逐過程中甚至還對仇家車輛開槍。

高市警鳳山分局表示，由於傳出槍響，引發民眾恐慌，進而向警方報案，警方晚間10時40分獲報到場時，相關涉案人早已逃逸無蹤，但在現場找到3枚彈殼，以及3顆未擊發的子彈，調閱監視器畫面後，循線追查到4名嫌犯，開槍原因、槍枝下落等詳細案情仍待進一步釐清。