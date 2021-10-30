G20二十國集團領導人第16次峰會在義大利羅馬舉行，中國國家主席習近平北京時間今晚透過網路視訊發表講話，釋出多項利多，承諾中國將向全球提供多項疫情協助，包括：加強疫苗科研合作，支持疫苗企業和發展中國家聯合研發生產；中國歡迎國際貨幣基金組織增發6500億美元特別提款權，願轉借給受疫情影響嚴重的低收入國家。

習近平表示，早在新冠疫情暴發初期，他就提出新冠疫苗應該成為全球公共產品。他願進一步提出全球疫苗合作行動倡議：（一）加強疫苗科研合作，支持疫苗企業同發展中國家聯合研發生產。（二）堅持公平公正，加大向發展中國家提供疫苗力度，落實世界衛生組織提出的2022年全球接種目標。（三）支持世界貿易組織就疫苗智慧財產權豁免早日作出決定，鼓勵疫苗企業向發展中國家轉讓技術。（四）加強跨境貿易合作，保障疫苗及原輔料貿易暢通。（五）公平對待各種疫苗，以世界衛生組織疫苗緊急使用清單為依據推進疫苗互認。（六）為全球疫苗合作特別是發展中國家獲取疫苗提供金融支持。

習近平表示，目前，中國已向100多個國家和國際組織提供超過16億劑疫苗，今年全年將對外提供超過20億劑。中國正同16個國家開展疫苗聯合生產，初步形成7億劑的年產能。「新冠疫苗國際合作論壇」已於8月成功舉辦，與會各國達成全年超過15億劑的合作意向。中國還同30個國家一道發起「一帶一路」疫苗合作夥伴關係倡議，呼籲國際社會共同促進疫苗全球公平分配。

習近平表示，疫情給世界經濟帶來的影響複雜深遠，主要經濟體應該採取負責任的宏觀經濟政策，防止自身舉措導致通脹攀升、匯率波動、債務高企，避免對發展中國家的負面外溢影響，維護國際經濟金融體系穩健運行。

習近平呼籲，應該著眼長遠，完善全球經濟治理體系和規則，彌補相關治理赤字。要繼續推動按期完成國際貨幣基金組織第16輪份額檢查，築牢國際金融安全網。中國支持國際開發協會提前啓動第20輪增資談判，有關投票權改革方案應該切實反映國際經濟格局變化，提升發展中國家話語權。

習近平承諾，中國歡迎國際貨幣基金組織增發6500億美元特別提款權，願轉借給受疫情影響嚴重的低收入國家。