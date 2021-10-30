知名獨立樂團「草東沒有派對」26歲鼓手蔡憶凡30日驚傳在北市中正區知名防疫旅館內輕生，台北市民政局表示，前一天進行居家關懷時還無異狀，直到今梯中午聯繫不上她，立刻通知旅館人員前往察看，才發現陳屍房間內。由於蔡已死亡多時，詳細死因仍待進一步釐清。

台北市民政局表示，民政系統每天都會聯繫居家檢疫者，至少一天一通電話關懷，居檢者居家檢疫者的身體狀況，有沒有發燒和感冒的症狀。

根據清查，蔡憶凡在10月25日住進防疫旅館，昨(29日)聯絡時，蔡表示身體都沒有異常，但今天中午詢問狀況時，卻一直聯絡不上，經通知旅館才發現發生意外。

草東沒有派對成軍於2012年，為搖滾樂團，以〈山海〉、〈大風吹〉等歌曲為人所知，為第28屆金曲獎大贏家，一舉贏回最佳樂團、最佳新人，並以〈大風吹〉奪下該屆年度歌曲獎，後又於2021年首度計畫唱進台北小巨蛋，門票開賣不到一分鐘完售，在當時粉絲紛紛哀號是「草東沒有門票」，未料演唱會因疫情延期，今又傳出鼓手輕生。

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