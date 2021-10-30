民進黨今開始首場公投說明會；蔡英文總統今在臉書表示，公投沒有輸贏的問題，公投的結果，只有對台灣的未來產生什麼影響的問題。

她強調，身為執政黨，也有責任讓公民投票回歸理性，讓公共討論成為可能，公民投票才能真正彰顯人民的意志，讓台灣民主往前更進一步。

她說，年底的公投所牽涉的議題，關係到台灣能源轉型、經貿布局、以及民主發展的未來。要用最理性、最冷靜的態度，好好思考這一票怎麼投，最符合國家的需要，不要讓國家的未來被政黨利益綁架，也不要讓國家的重大政策被政治惡鬥犧牲。

她說，因此，上午的第一場公投說明會上，她清楚表達政府對四大公投案的主張，以及請大家投下「四個不同意」：不同意重啟核四公投、不同意三接遷離公投、不同意反美豬公投、不同意公投綁大選。

她表示，要請大家放下政黨立場，理性思考，彼此互相溝通，也幫忙讓更多人了解公投四個不同意的理由，一起投出最符合國家整體利益的選擇，一起讓台灣穩健前進，一起讓台灣更加有力。