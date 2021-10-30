中國國家主席習近平30日在北京以視訊方式出席G20峰會演講，習近平呼籲，應該加強總體經濟政策協調，保持政策的連續性、穩定性、可持續性，避免對開發中國家的負面外溢影響，維護國際經濟金融體系穩健運行，並宣布申請加入全球首個關於數位經濟合作的國際協定DEPA。

新華社報導，習近平在30日演講表示，G20應該齊心抗疫，中國願進一步提出全球疫苗合作行動倡議，加強疫苗科研合作，支持疫苗企業同開發中國家聯合研發生產，並加大向開發中國家提供疫苗力度，支持WTO就疫苗智慧財產權豁免早日作出決定，鼓勵疫苗企業向開發中國家轉讓技術，應公平對待各種疫苗，以WHO疫苗緊急使用清單為依據推進疫苗互認。

習近平還表示，應加強總體經濟政策協調，維護國際經濟金融體系穩健運行。中國歡迎IMF增發特別提款權，願轉借給受疫情影響嚴重的低收入國家。

在數位經濟方面，習近平指出，將幫助開發中國家消除「數位鴻溝」，中國高度重視數位經濟國際合作，已經決定申請加入數位經濟夥伴關係協定（DEPA）。

在綠色方面，習近平表示，已開發國家應該在減排問題上作出表率，充分照顧開發中國家的特殊困難和關切，落實氣候融資承諾，並在技術、能力建設等方面為開發中國家提供支持。中國將力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和。