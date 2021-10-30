統一獅隊30日靠著洋投飛利士6局失1分好投領軍，加上陳重廷連2天開轟，以6比5險勝富邦悍將，奪下3連勝，不過飛利士在比賽中不慎「蹬」到，也讓獅隊洋投輪替出現變數，總教練林岳平表示，明天會觀察他的狀況，如果腳不舒服可能就會啟動洋投輪替。

飛利士前4局只讓富邦靠著1次保送上壘，5局下2出局被辛元旭敲陽春炮，也是他此役唯一被打的安打，最終用79球投6局、失1分退場，奪下本季第7勝。

賽後飛利士表示，今天從賽前傳接球狀況就非常好，比賽中也把所有球種都用上，成功壓制對方打線，但因今天新莊棒球場的投手丘較平，比賽中不慎弄傷右膝，6局投完後有跟投手教練反應，教練避免受傷將他提早換下。

「餅總」則表示，飛利士應該是髕骨有點不舒服，會不會影響到下一場先發則要再觀察，「原本球隊就有計畫另一個版本，明天看他的狀況再決定，再思考一下，如果腳有狀況就可能直接換。」