大S(徐熙媛)與汪小菲結婚10年育有1對子女，然而近來夫婦倆卻屢傳婚變，今年6月大S才因不滿老公在微博發表有關政治兩岸言論，一度鬧到要離婚。只是小倆口和好不過4個月，昨日又有大陸網友在論壇爆料，影射大S已離婚汪小菲，言之鑿鑿引爆熱議。

大S、汪小菲結婚10年再爆婚變，昨(29日)突有網友在陸網爆料，影射小倆口已離婚，「吃到了一口新鮮瓜，某兩口子離婚了，男的經商，女的演員台灣人，算明碼了吧。」

大批網友湧進汪小菲微博求真相。(取自汪小菲微博)

加上汪小菲媽媽張蘭前幾天在社群網站中，談及兒子隔離，點讚的都是說大S不帶孩子回大陸等留言，也讓夫婦倆離婚傳聞越燒越大，甚至吸引大批網友跑到汪小菲的微博下方留言，問他真的與大S離婚了嗎？

到底小倆口離婚沒？汪小菲與大S尚未有回應，反而是S媽先跳出來說話了。根據三立新聞報導，S媽被問及女兒離婚爆料相當無奈，直言不想談這些八卦，「我們家是有事才發言，沒事就不回答了。」間接為女兒澄清離婚謠言。