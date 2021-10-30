中華U23男足在吉爾吉斯角逐U23亞洲盃資格賽，今天第2戰又是踢出80分鐘左右的好球，儘管攻勢優於上役不敵越南，仍舊欠缺臨門一腳，第80分鐘反被緬甸的Kaung Myat攻破大門，以0比1吞下2連敗，無緣晉級。

「只差那一點點真的很遺憾！」中華隊隊長黃子銘在賽後記者會表示，連兩場都輸0比1很可惜，但全隊團結一致的感覺真的很好，「我們在比賽中也不害怕對手，即使是一級強隊我們也是全力以赴。」。

總教練陳俊明則說對球員的表現感到自豪，面對第1、第2檔次的對手，所有球員都確實執行教練團的戰術，「可惜的是持續攻擊無法取得進球後，被對方反搶後得分，這也是我們還要再成長的地方。」

中華隊在I組已吞1敗，今天必須擊敗緬甸，才有機會拿分組第2搶搭晉級末班車。中華隊除左後衛以馮少祺取代紅牌禁賽的鄭知桓，其餘先發維持上役陣容，開賽後也多次攻到緬甸禁區外，可惜沒能組織出有效射門，林偉傑遠射打高算是較具威脅者，幸好雖沒進球但防守運氣也不錯，緬甸前鋒Aung Wunna Soe一次單刀射偏，另一次則打中門楣。

下半場中華隊多次藉前場自由球機會挑戰緬甸大門，可惜吳彥澍、林明偉的射門都以毫釐之差偏出，屢攻不下反倒後院失火，第80分鐘中華隊後防解圍後沒有果斷處理，被Aung Wunna Soe送出漂亮直塞，Kaung Myat接應右路橫傳破門，又以1球之差不敵緬甸。

中華隊雖然2連敗無緣晉級，但這次U23代表隊攻守有序，就是攻擊仍缺火候，整體表現算是可圈可點。緬甸與越南11月2日將爭奪I組冠軍，勝方晉級明年在烏茲別克的U23亞洲盃，分組第2則要跟另外9組比較戰績，取較佳的前4隊晉級。