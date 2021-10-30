統一獅隊30日以6比5險勝富邦悍將，陳重廷連續2天開轟，加上高飛犧牲打，個人單場貢獻3打點，但他賽後卻說「對不起」，因為他在7局移防三壘守備時，單局卻發生2次守備失誤，造成球隊單局失4分，賽後總教練林岳平不責怪且暖心安慰，「希望他能擺脫這2個失誤陰影，往後球隊還是要借重他的能力。」

陳重廷昨天從陳仕朋手中開轟，今天在2局上二壘有人時再從陳鴻文手中敲出2分炮，連2天助隊先馳得點，本季敲出3轟也改寫個人單季最佳成績。

不過6比1的領先局面來到第7局卻發生變化，獅隊在7局下做出守位異動，將原本鎮守二壘的陳重廷移防三壘，他卻單局發生2次守備失誤，最終讓富邦攻下4分，好在王鏡銘成功踩住煞車，連續解決林益全、林哲瑄，終場獅隊就以1分險勝。

賽後陳重廷臉上滿是歉意，他坦言心情的確有受到守備失誤影響，「因為現在戰況比較接近，希望不要造成球隊負擔。」結束驚險的7局下後，教練、隊友紛紛上前安慰，「他們有跟我說沒關係，但心理還是很care，直到最後一個出局數出現後心情才比較輕鬆。」

雖然單局發生2次失誤，但「餅總」並未責怪陳重廷，「第7局把他更動守位，原本是想增加他守備的能力卻發生失誤，怕他內心會受影響，賽後會再去跟選手加油一下。」

林岳平表示，今天沒排林靖凱先發，主要就是想借重陳重廷的攻擊，「這方面他也有做到。雖然發生失誤，但會再鼓勵他，這只是個過程，球隊沒有因失誤而輸球，希望他能能擺脫這2個失誤陰影。」