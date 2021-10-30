由高雄市電影館自製的「K Series」短片集，邀集5位新銳導演殷振豪、洪子烜、周東彥、曹仕翰、曾威量來高雄拍攝創作，呈現在疫情時代下，以影像創作突破種種限制與框架的精神，並於高雄電影節免費放映。

擅長刻畫社會現象的曾威量執導《Kaohsiung City Yancheng District Fubei Rd. No.31 庭中有奇樹》，8月時曾威量以紀錄形式拍攝高雄的城中城大樓，試圖留下這棟大樓存在的痕跡，讓處於社會邊緣而被人遺忘的面孔再次被看見。日前城中城歷經火災事故，劇組為悼念日前城中城大火事件的罹難者，將線上放映改以黑畫面呈現，尊重並感念每一位協助拍攝、分享生命故事的城中城居民。

談及當初拍攝契機，曾威量表示過去多次經過城中城，「來了之後才發現整棟大樓充滿了沉重的哀傷，這裡的居民很努力在克難的環境下生存，會在他們身上看到生命的韌性。」這次拍攝後聽到城中城火災憾事，他第一時間就立刻傳訊息給配合拍攝的居民，希望獲得平安消息，「有的居民有回，有的沒回，那大家之前看新聞也知道狀況了，的確打擊蠻大的，但也希望這部影片家屬看到可能會成為紀念，讓大家知道，裡面居民都是很努力生活的人。」而他也希望能透過影片，帶起社會輿輪，讓大眾喚起城中城以及社會弱勢的關注，盡到影像工作者的社會責任。

由林柏宏獨挑大樑、洪子烜執導的《Kidnapped》以懸疑驚悚的節奏描述取消文化的網路力量，片中林柏宏飾演被綁架的繪本作家，在狹小的密室裡以聲音和臉部表情展現層次豐富的表演爆發力。洪子烜透露，片中林柏宏被囚禁、雙手被反綁，拍攝過程還遇上冷氣壞了，「片子裡他熱到汗狂滴，那都是真的汗水，這某種程度也很幫助表演。」而殷振豪導演的《K-POP》由王彩樺、盧以恩攜手飾演因疫情被迫共處的單親母女檔，王彩樺裝扮成典雅的台日混搭喫茶店老闆，演活孤寂又刀子嘴的老派母親，與盧以恩詮釋充滿青春活力的哈韓少女，母女鬥嘴互動火花十足，全片詼諧逗趣。

由曹仕翰執導的《Keep in mind：Father’s cinema》，由李淳深情演繹對父親與電影都充滿依戀的兒子，片中李淳無台詞演出，完全用眼神傳達遺憾與濃烈情感，全片沉靜動人。而這部片也是他以另一種方式記錄下自己對父親的情感，片尾出現的骨灰罈，他也特地放上爸爸的資訊及照片，讓爸爸以另一種方式入鏡，讓不知情的李淳驚訝喊：「真的嗎？我都不知道。」片中以父子情為主軸，李淳表示自己在美國長大，直到回台跟奶奶住，才更近一步理解父母親的成長背景及傳統觀念從何而來，「那時候才慢慢了解爸媽，了解以前看不懂的地方。」

周東彥導演的《Kiss》延續前作《霧中》男色三溫暖的主題，王可元片中扮演踏上同志三溫暖的太空人，好奇探索人與人的肌膚觸碰與連結。談起創作靈感，周東彥表示，「前陣子來高雄工作時，因為超累就在高雄找地方按摩，才發現好久沒有被人碰觸身體了，這是部在高雄按摩的情境之下想到的劇本，現在因為疫情人和人不能接觸，想到未來如果人和人都不能碰觸，碰觸會變得多麼珍貴。」片中王可元穿上太空裝，今他回想拍攝直呼：「帶著頭罩完全不能呼吸，我撐個一分半就頭暈缺氧，後來劇組才挖了幾個小洞。那個太空裝是潛水防水布，穿上就不能去廁所，感覺像是行走的三溫暖一樣，拍完就瘦了3公斤。」

2021高雄電影節將於10月31日劃下完美句點，線上、實體同步開跑，在家只要「一鍵登入」，就可在線上收看高雄電影節精彩作品。