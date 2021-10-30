俄羅斯各地今天開始實施新的防疫措施，讓員工放有薪假，以期使這個歐洲病亡率最高的國家能遏止新增確診數和病故人數雙雙激增。

法新社報導，俄羅斯今天通報新增4萬251人染疫，是疫情爆發以來最高紀錄。病歿人數1160人，比前一天創紀錄的1163人略減。

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）上週下令，從今天起到11月7日放有薪假，希望能中止新增和死亡病例連連創下新高的現象。

俄國自疫情爆發初期短暫實施封鎖措施後，即不願實施重大的全國防疫措施，而是將希望寄託在多款國產疫苗上，比如衛星-V（Sputnik V）。

政府今天公布的數據顯示，儘管多月以來有多款疫苗提供免費接種，至今全俄完整接種疫苗者只占人口32.5%。

克里姆林宮本週表示，根據媒體報導，民調顯示，有1/3俄國民眾計劃在放假時出門旅遊，流行病學家對此表示憂心。（譯者：戴雅真/核稿：張佑之）1101030