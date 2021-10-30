（取自蔡英文臉書）

對於1218四項公投案，總統蔡英文呼籲大家投下四個不同意一事，前民進黨立委郭正亮分析，蔡英文怎會在陳柏惟確定被罷免之後，第一時間跳出來？為什麼她這麼急？因為後果太嚴重，對她後續兩年半執政有嚴重影響，美國會對她的能力產生質疑！

興建天然氣發電機組的大潭電廠。(陳怡誠攝)

郭正亮29日在中天電視《正常發揮》政論節目中表示，「三接案」本質就是把燃煤、燃油電廠改燒天然氣。換言之，萊豬、三接，就是對美國的承諾，有沒有落實承諾的能力？如果公投擋不下來，美國會怎麼想？美國會直接認定這個政府是不能履行承諾的政府，包括國民兵的對接，後備軍人搞不好也接不起來。這會連動到很多政治承諾，簡單講就是到底有沒有治理能力？

郭正亮說，誠信是治理能力撐出來的，如果撐不住，誠信就是假的。若公投沒過，難道再說「沒辦法、在野黨我擋不住？」擋不住就是執政出問題，明明有三分之二的立委，怎會Hold不住這些議題？

前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮也分析，蔡英文怎會在陳柏惟確定被罷免之後，第一時間跳出來？為什麼她這麼急？因為後果太嚴重，對她後續兩年半執政有嚴重影響，這不僅是美國對她兌現能力的質疑，還有綠能也會出現問題，也就是2025非核家園，天然氣要占50％，整個能源政策被打亂，坦白說就是質疑執政能力！

郭正亮解讀，即使朱立倫站出來，她也不一定要第一時間把王牌打出來，且臉書還寫要賴清德、蘇貞昌一起下鄉，這樣賭就一定要成功，不成功傷害會很大！

主持人王又正提到，台灣中油公司與美國Cheniere公司於107年6月22日簽署為期25年液化天然氣購售契約的採購前約（HOA），約定每年向美採購200萬噸液化天然氣。