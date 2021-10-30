自助餐菜色豐富，選擇多又美味，吸引不少客人上門，不過，自助餐的食物往往看起來比自己煮得還香、還入味，這是為什麼呢？有網友就好奇，怎樣才能煎出自助餐荷包蛋「外酥內半熟」的味道？內行指出，油量和火候都是關鍵。

一位網友在臉書社團「家常菜」上貼出一張照片表示，「好愛自助餐店這種荷包蛋，自己煎從來沒成功過，要怎麼煎像這樣外表酥香裡面半熟呢？」只見自助餐店菜盤上一片片煎得金黃色的荷包蛋，外皮被煎得酥脆。

對此，內行網友分享，要煎出像自助餐店一樣的荷包蛋不外乎「油多」和「大火」，把握這兩點就可以做到。網友表示，「油要多，油夠熱」、「多油＋大火」、「油多點，油溫高一點」、「好鍋要熱下油，煙起下蛋，差不多甩鍋翻面，等一下差不多半熟，再加醬油膏或醬油就完成了」。

網友指出，與其說是煎蛋，這種煎法更像是「炸蛋」，是用半煎炸的，但因為油量偏多，吃起來並不太健康。「這是炸荷包蛋，不是煎的，油要夠多才會外酥內嫩」、「這算炸的，油很多」、「油多大火，在家這樣做，會油煙很多，起油煙就不太健康了⋯所以外面吃就好」、「我媽最愛煎這種蛋，結果被我嫌棄了！冷掉超塑膠的硬又重油，一點都不健康」。