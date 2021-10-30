根據印度政府在周四公布的最新血清檢測報告，首都德里（Delhi）有97%民眾體內都有新冠肺炎病毒（SARS-CoV-2）抗體，在全印度還有超過1億人還沒打疫苗的情況下，抗體幾乎等於都是透過自然感染而產生，已接近達到群體免疫的程度。

印度媒體報導，專家解讀這項調查報告的結果，與兩個重要因素之間存在一致性，包含德里在4~5月期間爆發感染潮，幾乎沒有人不被感染；第二，德里當前各項活動幾乎均已開放，但是民眾並沒有遵守防疫相關規定，包含保持社交距離、戴口罩等等，而確診數並沒有因此而增加。

德里衛生部長Satyendar Jain指出，這整份報告的結果很正面積極。因為根據印度第六次的血清調查報告，德里平均97%的人體內存在新冠病毒抗體；在總共11個區當中，平均陽性率超過90%，代表大多數人都已感染、也有很大量的人接種疫苗。

Satyendar Jain補充，以往人們對於群體免疫的標準是70%甚至是80%人們有抗體，然後標準又被提到90%。而如今德里已經達到97%了！

群體免疫的概念就是，當一個群體當中有足夠多的人擁有抗體（免疫保護力），就可以避免傳染病持續向弱勢族群傳播。不過專家也指出，當中仍舊存在變數，包含病毒會否持續變種，讓病毒變得更能有抵抗力，以及抗體可以維持保護力的時間。

報導指出，目前還無法確認97%的陽性率中，接種疫苗或被感染而來（獲得抗體）的比例各是多少。不過若是加上還沒有接種疫苗的兒童族群裡陽性率的比率大約是80%來說，也就是說這是自然感染而獲得抗體的比例，藉此可略作參考比較。

這一次（第六次）的血清調查報告，陽性率比第五次增加41%。另外可以留意的是，第五次只有部分抽樣，而且時間點發生在4~5月的大量感染發生之前。

而在那之後，很多情況都已經改變了！

自4月15日至10月28日，印度德里就有655614例確診；在4月中旬，德里人民僅注射了210萬劑疫苗（德里人口約有1900萬人）。而截至本周四，德里地區則是已接種2030萬劑疫苗，在1500萬有資格接種疫苗的成年人口中，有86%的人至少接種一劑。

AIIMS社區醫學系主任Sanjay K Rai博士指出，在出現大量感染潮之後獲得上述的結果，一點也不令人意外。他指出，在過去幾個月確診病例不斷下降，並非是因為人們開始遵守防疫規範。因為只要走出門，就可以看見大家都沒有遵守。之所以病例數下降，是因為很多人都已經接觸過病毒了。

Rai博士指出，這項調查結果也為進一步解除防疫規範提供了基礎。他預測，印度應該不會在遇到第三波疫情。雖然疫情可能有所波動，可能一天確診30個、隔天又飆升到300個，但總不會像上一波感染那麼嚴重。他表示，在這個正面結果之下，人們將可以期待生活有望回到常態，不然更待何時呢？只不過，仍舊需要對未來可能出現的變種病毒保持警戒。

在此之後，報導指出還會持續進行一個新的血清研究，將抽樣28000人，確認受測者體內有沒有存在抗體。領導此研究的Maulana Azad社區醫學系主任Sanjay K Rai博士指出，研究也將抽出一些人進行中和抗體水平檢測，藉此能進一步了解多少人是接種疫苗，而多少人是經由自然感染而獲得抗體。

德里的衛生官員指出，這一份報告預計在印度排燈節（11月4日）後提交，而當中也預計將能看出人們對於接種疫苗的態度是否積極，還是仍舊在猶豫。

根據29日公布的血清報告，在陽性率最低的德里西南部，陽性率都有93.3%。東區則是最高的達到99.8%。而女性的陽性率90.1%，略高於男性的88.2%，這些數字沒有達到平均陽性率97%，是因為沒有針對檢測盒的敏感度進行調整的緣故。最終能得出德里不同地區的抗體陽性率，是根據該地區人口的年齡、性別組成都進行加權計算後的結果。

報告也發現，有一些接種疫苗的人並沒有產生抗體；而接種Covishield疫苗者有95.3%產生抗體；接種Covaxin疫苗者則有93%有抗體（這兩種都是印度國產疫苗，前者被稱為印度版AZ疫苗）。

Sharma博士指出，接種疫苗後是否產生抗體，是取決於人體的免疫機制。在一些免疫系統受損或是有慢性疾病的人群中，可能不會產生抗體。但從目前情況來看，接種Covishield或是Covaxin疫苗後產生抗體的人數沒有顯著差異，代表這兩款疫苗都可提供相當的保護力。