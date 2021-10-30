第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）將在10月31日至11月12日齊聚蘇格蘭格拉斯哥舉行，全球各國領導人齊聚一堂希望加快邁向淨零碳排，另一方面，各國正進入前所未有爭奪石化燃料希望確保北半球入冬後可供應無虞。富達國際表示，COP26要達到有共識，須仰賴三大關鍵要素。

富達國際全球企業治理與永續投資主管陳振輝表示，如果這次COP26會議沒有妥善規畫與執行，要從化石燃料過渡到再生能源的目標可能會煙消雲散，在面臨停電和電費飆升下，政府將更難提出逐步淘汰煤炭的理由。他也相信COP26的代表們會透過積極減排與實現平穩過渡的決心來迎接挑戰，但COP26能否成功仰賴三大關鍵要素：

關鍵一：各國在會議上需作出更有力的承諾守住1.5度C目標。據政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）最新評估，地球已暖化升高1.2度C且明顯影響極端天候事件。陳振輝說，在《巴黎協定》191個締約方中，只有70個承諾於本世紀中期左右實現淨零目標。全球正通往全球暖化2.7-2.9度C 的路上，惟各國必須提高其「國家自定貢獻（NDCs）」，無論是承諾的規模，或法律約束力，才有機會讓全球守住1.5度C的升溫臨界值。

關鍵二：需要確保各方都能獲得充足資金支持，來實現這些目標。根據能源財經指出，從現在起到2050年，僅清潔能源和綠色氫氣就需高達130兆美元的投資，用來建設基礎設施和開發技術以達到淨零排放。開發中國家亦需要幫助，其中許多國已承諾自定貢獻（NDC）減碳行動以獲得額外資金來源。但已開發國家在《巴黎協定》中承諾每年提供1000億美元資金並未兌現。而二十國集團（G20）必須在COP26上兌現這些承諾。

關鍵三：必須建立「污染者付費」機制（碳訂價），讓企業和政府對其排放負責。陳振輝表示，國際貨幣基金組織（IMF）預計，2030年全球碳價格將達到每噸100美元，但歐洲目前碳價約68美元，中國新設立的碳交易市場價格僅6.81美元。碳訂價這個話題爭議不斷，需要位於不同脫碳階段的經濟體們共同達成協議。

因此，陳振輝表示，在COP26代表們能否迅速有序地實現淨零排放目標，端看他們如何採取行動。