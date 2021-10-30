新竹市「魔幻萬聖節─星際探險夜」在今晚8時登場，市長林智堅今年是扮演星際大戰的「黑武士」，你猜對了嗎？（陳育賢攝）

為迎接萬聖節到來，新竹市政府30日晚間將200年歷史的東門城變身為「星際太空站」，舉辦萬聖「星際探險夜」，而市長林智堅每年要裝扮的萬聖節人物也已成了親子預測猜想的話題，答案今晚揭曉，林智堅今年是扮演星際大戰的「黑武士」，你猜對了嗎？

「魔幻萬聖節─星際探險夜」在今晚8時登場，但下午就開始聚集人潮，孩子打扮成南瓜、艾莉莎公主…各式各樣的卡通主角排隊等候領取光劍，市府表示，晚會開始後，風暴兵巡場、表演團體「LUXY BOYZ」等表演更吸引大批親子湧入。

林智堅表示，今年萬聖節非常不一樣，結合新竹光臨藝術節，來自7個國家、65組藝術團隊，以科技藝術打造全台最大最國際的光雕展演，讓孩子們更認識新竹市文化歷史。

教育處表示，2021新竹萬聖節活動今晚在東門城裡魔幻展開，許多孩子都裝扮成自己最喜歡的星際科幻角色來到舊城區，參加這場星際探險旅程。

市府配合光臨藝術節與星際科幻主題，主場表演特別邀請到藝術團體「LUXY BOYZ」的藏光表演與超脫機器人，護城河周邊還有「好玩的劇團」帶來的高空特技表演，東門城內大小朋友也搶著和超酷的風暴兵、巨大的高蹺行走獸及機器人互動拍照。