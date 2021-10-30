韓國女星金泰希以甜美外貌和清新優雅的氣質，還有首爾大學高學歷光環，一出道就受到關注，更被封為「天然美女」，和天王Rain因合作廣告相識相戀，低調完婚後陸續生下兩女，一家四口相當幸福甜蜜；近期有網友挖出金泰希昔日上節目，聊到比自己漂亮的女藝人，回應的人就是近期夯劇《海岸村恰恰恰》女主角申敏兒，從她近況照完全看不出已經37歲。

金泰希和Rain結婚生女後，今年9月攜手接下按摩椅代言，形象照曝光更被譽為高顏值明星夫妻檔，當時雖然只有兩張照片，但金泰希驚人的美貌湧入網友大讚，「這位小姊姊實在太漂亮了」、「果然是男女神最佳組合」、「Rain都成大叔了，金泰希怎麼還這麼美」。

期有網友挖出金泰希昔日上節目，聊到比自己漂亮的女藝人，回應的人就是近期夯劇《海岸村恰恰恰》女主角申敏兒。(圖/ 摘自韓網)

近日有韓國網友在論壇發文，挖出金泰希之前上綜藝節目受訪的畫面，她被問及覺得演藝圈哪位女藝人比自己漂亮，她不猶豫地就說「申敏兒」；眾人看到她的回應都相當肯定，認為申敏兒就是女生也會很喜歡的外貌，紛紛誇讚「臉很漂亮，身材比例也很好，感覺她本人應該會更好看」、「申敏兒的五官不管是分開看還是和在一起看都非常的漂亮，身材也很好，表情也很多樣，簡直是完美的存在」。

37歲的申敏兒最近因在夯劇《海岸村恰恰恰》飾演女主角，再創演藝事業巔峰，在男主角金宣虎醜聞爆發，還是仍默默支持，在風向大逆轉後，網友都很欣賞她不當牆頭草；而2015年7月申敏兒和金宇彬被爆出戀愛，之後兩人也大方認愛，在金宇彬罹癌也不離不棄，他們感情更被粉絲們支持。