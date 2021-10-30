林昶佐會不會被罷免？成為政壇近期熱門話題，台北市議員鍾小平分析認為，在這場罷免案中，台北市長柯文哲所率領的民眾黨也非常重要，因為民眾黨在該選區約有15%的票，而民進黨+時代力量偏綠系統+台灣基進黨在該選區約有40%，而國民黨+親民黨+新黨在該選區也有約40%，因此，民眾黨的15%就會非常關鍵。

【每日必看】"著名主持人"是壓倒林昶佐最後1根稻草?郭正亮爆內幕｜林昶佐熱門關鍵字 演戲、作秀、適可而止都上榜 @中天新聞 20211028

據《中天新聞》近日報導，對於林昶佐罷免案，鍾小平表示，「我們中正萬華唯一的立委變成泊車小弟，這樣拍馬屁的立委我覺得很噁心，非常非常的丟臉，做出種種倒行逆施的行為，所以我們決定要罷免他，我們非常的有信心，希望第三階段投票，能夠綁到1218公投綁罷免，這樣更可能過」。

鍾小平強調，柯文哲所率領的民眾黨非常重要，因為民眾黨在該選區約有15%的票，而民進黨+時代力量偏綠系統+台灣基進黨在該選區約有40%，而國民黨+親民黨+新黨在該選區也有約40%，因此，民眾黨的15%就會非常關鍵。

值得注意的是，罷免林昶佐領銜人鄭大平，已在鍾小平協調下，9日將3.3萬份第二階段連署書送抵台北市選舉委員會，由北市選委會在11月18日前完成查對，若合格數逾2.4萬份，即可成案投票，依選區人口數，最後若獲6.1萬張同意票就罷免成功。