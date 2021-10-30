中國國家主席習近平今天以視訊出席G20領袖峰會時說，中方倡議舉辦「產業鏈供應鏈韌性與穩定」國際論壇；此外，中國高度重視數位經濟國際合作，決定申請加入「數位經濟夥伴關係協定」。

根據新華社，習近平在致詞中除了談全球抗疫合作，也提到經濟發展相關的議題。

他說，要維護產業鏈、供應鏈安全穩定，暢通世界經濟運行脈絡。中方倡議舉辦產業鏈供應鏈韌性與穩定國際論壇，歡迎20國集團（G20）成員和相關國際組織積極參與。

在談到創新的重要時，他認為G20應該合力挖掘創新增長潛力，在充分參與、廣泛共識基礎上制定規則，「人為搞小圈子，甚至以意識形態劃線，只會製造隔閡、增加障礙，對科技創新有百害而無一益」。

習近平說，「數字（數位）經濟是科技創新的重要前沿」，G20要幫助發展中國家消除數位鴻溝。中國高度重視數位經濟國際合作，已經決定申請加入「數位經濟夥伴關係協定」，願和各方合力推動數位經濟健康有序發展。

在節能減排方面，他表示，已開發國家應該在減排問題上作出表率，充分照顧發展中國家的特殊困難和關切，落實氣候融資承諾，並在技術、能力建設等方面為發展中國家提供支援。這是即將召開的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）取得成功的關鍵。

他重申，中國將堅持對外開放的基本國策，著力推動規則、規制、管理、標準等制度型開放，不斷加大智慧財產權保護力度，持續打造市場化、法治化、國際化營商環境，為中外企業提供公平公正的市場秩序。

G20領袖峰會30、31日在義大利首都羅馬揭幕，中方由國務委員兼外長王毅代表習近平現場與會，習近平以視訊在第一階段會議上發表講話。（編輯：張淑伶）1101030