33歲百白在《詭扯》中完美詮釋一位「伊歐大舌頭」農婦，勇奪台北電影獎最佳女配角，台上真摯感言令人動容，其中一句提到「台灣喜劇女演員這條路，確實走得很崎嶇」，但百白表示從未想過要放棄，「因為我了解自己很適合做這件事，在試鏡時很常聽到導演說『你這種型好像沒什麼敵人』，所以知道自己是比較奇異的存在，是需要更多時間的等待」，果然皇天不負苦心人，出道近10年終於熬出頭。

百白從未想過放棄喜劇演員這條路 。（陳俊吉攝）

雖然台上帶給大家歡笑，私下也是朋友們的開心果，但百白說「我其實滿嚴肅地面對表演和人生，甚至對自己過度嚴格」，她表示雖然很幸運在屏風表演班時就被恩師李國修培訓當表演老師，即使演出邀約不多，收入也還算過得去，但她已經4年沒有花錢治裝，一罐6年前簽約時專櫃買的粉底液也用到最近才換新，「對我來講不是省錢，是我覺得我不配擁有那個美好，我又沒有要出席什麼活動要化妝」。

不過最近她也領悟到「對於金錢的匱乏，其實反映的是你對自信的匱乏」，現在慢慢開始練習花錢，「你付出的財富，會換成另外一個美好，就會啟動一個善的循環，你也會變得更好、更輕鬆，你更輕鬆之後，你的工作才可以做得更好」。

百白在《詭扯》中飾演一位「伊歐大舌頭」農婦。（良人行影業提供）

她每個月也規定自己只能花1.5萬，每年1月就會先轉18萬放戶頭裡當生活基金，其他全部進定存，但這舉動背後其實也有滿滿的辛酸，她透露自己從小就因為臉太長很自卑，常被同學取綽號，導致她心中留下一道很深的陰影，為了看起來不那麼明顯，她拍照時都會刻意遮下巴或低頭，於是她就想等長大了後回去解決小時候的那個傷口，決定花50萬去接受正顎手術。

恰巧在今年農曆年前存到了，不過百白諮詢了13家整形診所，醫生認為做演員需要有特色，都勸她不要動刀，還有位醫生跟她說做了會超漂亮，但可能會就此沒工作，讓她一方面很開心自己相當幸運遇到好人，一方面也忍不住反省，「那天從診所走出來，就在門口大哭一場，覺得我怎麼這麼不喜歡我自己，其實不應該是這樣子的」，現在這筆錢剛好省下來，之後也會繼續存來買房跟家人一起住。

百白從小就因為臉太長，常被取綽號嘲笑，心中留下很深的陰影。（陳俊吉攝）

談及拍攝《詭扯》的趣事，百白笑說朋友們聽到自己要跟陳柏霖、劉冠廷等男神合作直呼羨慕，「但其實除了柏霖哥跟以文哥，劉冠廷、大鶴他們我都沒有什麼男神的感覺，因為都太熟了」，她也忍不住大讚陳柏霖超帥，初次見面是眾人圍個圓圈坐在排練場要讀劇本，「抱歉，你沒有辦法不看他，就算他什麼事情都沒做，整個人都還是散發著巨星的光芒」，不過卻不會有大明星的架子，會像大哥一樣跟大家玩在一起，不會讓人覺得有距離感。

百白大讚陳柏霖（前）全身散發巨星光芒，但不會有大明星的架子。（良人行影業提供）

百白更以「聖人」來形容，透露陳柏霖總是把自己放在最後，在片場都會很仔細地注意到每一個人，有場他們隔天又在拍一次，結果細心的陳柏霖發現她的鼻子昨天有一滴泥土，怕不連戲，便趕緊請化妝師來補，而片中幾乎都是群戲，陳柏霖是男主角所以都站在最前面，但只要他一發現有人被擋住，就會先要求暫停等喬完在拍，讓百白感動地表示，這是陳柏霖近幾年難得的台灣作品，但他卻不會只想要自己出風頭，而是會覺得要追求一個共好，「我們所有人要一起好，這個戲才會有可能成功，真的很了不起」。

就讀國立台灣藝術大學戲劇系的她，畢業後先在劇場耕耘，雖然家人剛開始有些反彈，認為收入不穩，未來也很難確定會不會有什麼成就，但看到百白向他們展現了自己並非玩票性質，很快就轉為支持。但因為一直以來都飾演配角，百白笑曝「他們到電影院看都覺得怎麼花了260元，結果我才出現了幾秒」，還曾被爸爸問過怎麼都不演主角，所以有時候她也會很灰心，終於在6年前有機會在舞台劇擔任女主角，全程100分鐘都沒有下台，謝幕時爸爸在觀眾席一看到她鞠躬，就站起來大吼「那是我女兒，我女兒啦」。

百白向家人展現自己對走演藝圈這條路並非玩票性質 。（陳俊吉攝）

這次她在北影上穿著黃色禮服出席，爸爸也很興奮地存下來做成長輩圖傳給好友，「只要看到我發光發熱，就會感覺到他龍心大悅，想要跟大家分享」。而《詭扯》將在下月12日上映，百白也終於有了自己人生的第一次包場，並邀請家人一起進電影院觀賞，父親聽到後也相當開心。