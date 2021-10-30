日本第49屆眾議院大選明天投開票，這是首相岸田文雄4日上台執政以來第一場大選，今晚他為執政黨自民黨籍東京選區的候選人站台，但有在野黨候選人在一旁「演說」，場面鬧烘烘。

本屆眾議院大選，聯合執政的自民、公明黨的政見是加強防疫對策、經濟再生、重視外交與安全保障政策。立憲民主黨、共產黨等在野黨主張的是改變既有的經濟政策，期待政權輪替。

立民、共產、國民民主、令和新選組、社民等5個在野黨在全部289個選區中有213個選區談妥只推一人參選，避免分散票源，結果有132選區形成朝野政黨一對一對決局面。日本維新會則是在94選區自己推出候選人，在大阪氣勢強。

這場大選共1051人參選，將從289個小選舉區選出各1席區域議員，加上176席比例代表議員，總計465席，過半數為233席。上一次眾議院大選是2017年10月，這次是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生後的首場大選。岸田文雄本月4日就任首相組閣，他定下這場大選的勝負線是執政黨能取得過半數233席。

日本首相案田文雄在眾議院大選前一天，站台助選，現場人氣強強滾。（圖／路透）

朝日新聞本月26日分析報導，目前擁有276席的自民黨這次大選可望取得的議席大幅超過半數（233席）的席次，但讀賣新聞分析指出，自民黨能否單獨過半，情況微妙。

日本富士晚報今天報導，目前從北海道到沖繩，全國有51個選舉區形成激戰局面。其中，在東京，自民黨籍的「石原兄弟」目前陷於苦戰。石原伸晃（東京8區，杉並區，當選過10次）、石原宏高（東京3區，品川區），是前東京都知事石原慎太郎的長男及三男。

岸田選前最後一夜在品川區JR大井町車站前為石原宏高站台助選，自從19日選舉公告，選戰起跑後，到處助選的岸田聲音沙啞地說出自民黨的政見，但台下亂烘烘，因為有無黨籍的候選人「亂入」，自民黨選民聽不清楚岸田在說什麼，大罵這名無黨籍候選人鬧場，要他滾回去。

自民黨於2012年安倍晉三擔任黨總裁（黨主席）時，眾議院大選選前最後一夜選擇在年輕人較多的秋葉原車站前舉辦造勢活動，結果奪回政權，之後幾度眾議院大選，自民黨的選前最後一夜都選在秋葉原舉行。

但這次眾議院大選，岸田盼發揮獨特色彩，選擇在品川區大井町車站前，氣勢比以往在秋葉原弱很多，岸田的演講術、助選功力還是比安倍差。

若提到自民黨的偶像級助選名將、「吸票機」就是前環境大臣、前首相小泉純一郎的兒子小泉進次郎。尤其是女性選民光是看到他站在競選車上就想尖叫、拍照。他昨天從自己的選區神奈川縣出發跑了東京、群馬、埼玉等進行助選拉票。

本月23日小泉在東京的吉祥寺車站前為自民黨籍候選人長島昭久助選，引起許多女性熱情歡呼。小泉很懂得抓住選民的心，站上競選車助選立刻摘下口罩，露出帥氣臉龐和微笑，原本一直戴著口罩的長島這才也摘下口罩，讓民眾看清他的臉。。

長島在東京18區（府中市、小金井市、武藏市）與立民黨籍的前首相菅直人對決。長島以前民主黨（現在的立民黨前身）執政時曾擔任防衛大臣政務官，這次參選，被說成「前上司與部下」的對決，也被立民黨的人指為「叛徒」。

長島若獲勝，就是扳倒前首相菅直人，具有代表性意義，因此岸田、安倍、小泉都紛紛為長島助選。（編輯：黃自強）1101030