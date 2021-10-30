三總澎湖分院驚爆職場性騷擾案，一名女勤務員聲稱遭到醫院老員工熊抱摸胸，院方不護短陪同報警，全案偵查法辦。

30日傍晚一署名「Yan Yan Chen」網友在臉書上發文指出，「我在三軍總醫院澎湖分院做勤務員，就在昨天晚上我是上大夜班，與小夜班交接班，卻被院內老員工職場性騷擾」。

她說「過程內容文案有點長...簡單來說，他就是仗著四樓辦公室沒有監視器畫面，從我背後熊抱抓我兩邊胸部。並用他的下體頂了我的...又出言調戲。據說很多員工、護理師都也有被毛手毛腳過，然後反映了，最後卻是各種被掩蓋，沒有後續，官官相護，掩蓋他的惡行為！！我呢，是真的遇到的狀況行為太誇張。」

她表示「我不是吃素的，不准許你這樣。自以為後面有靠山，才會這樣肆無忌憚的對女生無禮，仗著沒有監視器就這樣，所以我要直接說出來，事情我要就是要鬧大！！！」

針對該名女員工的指控，三總澎湖分院立刻展開內部調查，涉及性騷擾的洪姓老員工也是一名勤務員，負責推送病人的病床等雜務。

院方隨即於晚間7時許陪同受害人前往文澳派出所報案。醫院也特別聲明，為維護及保障女性工作權，全案配合警方調查移送司法偵辦，如經調查屬實將依員工工作守則嚴辦。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。