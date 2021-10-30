2019冠狀病毒疾病(COVID-19)肆虐全球，國內疫情在政府及全體國人共同努力做好防疫下趨於和緩，中鋼公司10/30日假衛武營國家藝術文化中心音樂廳，舉辦「中鋼50-向防疫人員致敬音樂會」，特別向堅守防疫第一線的醫護及警消人員，以及防疫人員的寶眷們獻上最大的感謝。

音樂會邀請中鋼董事長翁朝棟、總經理王錫欽、執行副總黃建智、經理部門一級主管、企業工會理事長陳春生、地方民意代表及高醫、榮總、義大等第一線醫護人員代表等人參加，現場座無虛席。

翁朝棟致詞表示，今年適逢中鋼公司成立50週年，今日不是舉辦中鋼音樂會，而是舉辦「向防疫人員致敬音樂會」，格外具有意義。高雄因著醫護及警消人員的承擔與付出，辛苦投入防疫工作，使得市民得以安穩生活，高雄的產業也多能運作如常，誠摯感謝防疫英雄及其背後支持的寶眷們，守護了社會運作及產業發展的穩定。

全國各地防疫人員身著隔離衣、手套、口罩、護目鏡，在大熱天汗流浹背的堅定身影，以及臉上長期戴口罩的清晰壓痕，是過去近兩年以來臺灣最感人的景像，也是全國民眾最堅實的依靠。

回首50年來中鋼公司一路的成長歷程，深刻感受到中鋼能夠穩定前進是有賴政府、客戶、股東及社會大眾的支持及勉勵。今日的「中鋼50-向防疫人員致敬音樂會」，大提琴家張正傑老師、次女高音翁若珮老師、指揮楊智欽老師與高雄市交響樂團合力演奏的每首古典音樂曲目，皆讓聽眾們感受到音樂無遠弗屆地傳遞正向力量，如同防疫人員所帶給民眾的信心及希望。

中鋼集團暨全體同仁相信在各界的共同努力下，臺灣一定能以勇氣與信心打贏這場艱困的抗疫戰役，中鋼公司也基於「沒有最好，只有更好」的理念，將持續落實「高值化精緻鋼廠」、「發展綠能產業」及「節能減碳」的三大核心目標，為臺灣產業、經濟及環境保護貢獻心力，也為高雄的進步與繁榮持續努力。