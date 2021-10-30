溫昇豪(左)、黃健瑋為新戲造勢。(粘耿豪攝)

連俞涵在新戲挑大梁。(粘耿豪攝)

公視《茶金》30日特映會，郭子乾、連俞涵在劇中是「暴走父女檔」，也呈現出1950年代融和台灣、日本及西方美學的上流社會、風華絕代的富有生活，飲食也不走簡樸路線，而是精緻美味料理；溫昇豪、黃健瑋則是過苦日子的「惺惺相惜兄弟組」，溫昇豪笑說：「我戲裡都只吃花生米。」

郭子乾戲裡是茶葉大王，擁有有洋樓、茶廠、茶園等，他分享劇組為了不同場景的拍攝，幾乎繞了台灣2圈，「我的辦公室就花2、300百萬打造，茶廠1樓在日月潭、2樓在大溪取景、洋樓在北埔，踏出洋樓就到屏東，茶園又到了台東舞鶴，想看溫昇豪又得去台南。」

溫昇豪表示，原本有場戲要到印度拍攝，因疫情無法成行，最後選在花蓮拍，劇組的美術團隊幾乎把所有場景都重現到位。黃健瑋透露，每到一個地方拍攝，當地居民或合作夥伴都非常熱情，送了很多佳餚給他們，笑稱：「食物源源不絕，完全沒有時代的悲涼感。」

連俞涵劇中和「爸爸」郭子乾衝突不斷，她要生氣又要說超快語速的客語，常常演到差點來不及換氣，等導演一喊卡，都要休息片刻才能再開口，她很佩服郭子乾劇中一氣呵成連講2頁罵人的客語台詞，霸氣十足。

郭子乾也說，他飾演的吉桑角色在戲裡個性大而化之，很敢衝，擁有「風神」封號。對於「爆走女兒」以及身邊工作夥伴、茶農、家僕都十分有愛。縱使人生巨大起伏卻很豁達，他的經典名句：「無論日子怎麼變，飯還是要吃，茶還是要喝。」更被粉絲刷爆。製作人湯昇榮說：「很幸運邀到郭哥演出，他的氣場強，由內而外發散，而且心臟超強大，穩穩墊定《茶金》敘事中最重要的那根中流砥柱！」

父女衝突中隱藏著強大的父愛，連俞涵誇讚：「吉桑（郭子乾飾演）是很雙魚座的爸爸，雖然爸爸為了面子，在事業上、在我的婚姻上會做出很多讓我匪夷所思的事，也鮮少以實際的方式來表達他對我的愛，但他所做的一切，都出自一顆無私的心。」

她當初為做功課，特地閱讀大戶人家的生活模式，像是當時吃飯男女要分開，所以她和郭子乾曾培養默契，「我們試著夾同一道菜，然後用聽聲音去判別，希望父女是有默契」。

溫昇豪（飾演KK）與黃健瑋（飾演靳將軍）是相識10年的好友，溫昇豪崇拜表演指導級的黃健瑋，是「表演界的寶」。《茶金》中，他們是惺惺相惜的君子，在心裡上卻呈現強烈對比，黃健瑋是「有家歸不得」，溫昇豪則是「希望找到一個家」，對手戲不多，卻深植觀眾心中，直到劇末的高潮。