台中清水警方掌握1名嫌犯持有改造槍械，鎖定嫌犯躲藏在南區興大路住處，今日晚間發動圍捕。嫌犯剛開始與警方對峙，試圖拖延時間，隔門表示願意配合交槍就範，不料直到9時許突然舉槍朝頭部自戕，子彈「右進左出」，員警聽聞槍響，趕緊破門將倒臥血泊的嫌犯送醫，目前生命垂危搶救中。

持槍男拒警圍捕，反鎖屋內朝頭自轟命危送醫。(王文吉翻攝)

據了解，39歲戴姓男子因持有槍枝，遭清水警方鎖定，今晚逃至台中市興大路友人的租屋處。

清水警方掌握線報，晚間8時30分跨區趕抵現場圍捕，但嫌犯反鎖屋內，從陽台表示「要整理物品」，要警方給他20分鐘時間，不要進入。雙方僵持30多分鐘之後，屋內突傳槍響，員警隨即破門而入，見戴男頭部中槍，趕緊叫救護車送中山醫學大學附設醫院急救。

案發後警方已封鎖現場採證，清水分局偵查隊長林明瑤表示，嫌犯持槍朝頭部射擊，自右方擊入、左方貫出，屋內尋獲1枚彈殼、1把把改造手槍、2具彈匣及13發子彈，另有一封留給家人的遺書，由於仍有共犯在逃，涉犯案件仍待追查，案情細節不便透露。

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