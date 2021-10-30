由雲林縣政府舉辦的「我愛雲林之美 空拍攝影大賽」公布得獎名單，一張「紅衣大女孩」卻獲得銀獎，引發軒然大波，不少人痛批根本黑箱作業，攝影人也質疑水準根本不及其他參賽作品，事後更爆縣府將責任全推給小編獨自扛，對此雲林縣府也終於在官網道歉。

「紅衣大女孩」先遭質疑不符參賽「橫幅」規定，小編出面表示錯抓直幅檔案，隨後換上橫幅格式，但網友進一步質疑，認為該作品不僅完全沒有呈現雲林之美，比起空拍看起來更像自拍，主角動作與照片構圖也都不知所云，水準明顯低於其他參賽作品，甚至有違反民航法疑慮：「根本黑箱作業」、「比我的鞋子還黑呢」、「作者後台很硬哦」、「評審標準何在」、「公布評審名單」、「縣府出來面對」。

圖為銅獎作品，網友一面倒認為比紅衣大女孩出色許多。(圖／摘自臉書)

活動小編粉專在29日晚間發出公告，表示縣府主管認為有爭議，取消紅衣大女孩得獎資格，但一句「原銀獎作者如認為權利受影響，衍生之損失，一概由小編團隊自行承擔。與雲林縣府無涉。」讓網友全炸鍋，認為縣府把責任都推給小編，意圖撇清關係。

對此雲林縣府在今天(30日)發出公告致歉，強調投稿作品全交由專業評審評分，府方並無介入，但受委辦單位在過程中，對於擷取照片規格、或審視拍攝作品是否違反空拍規範等未事先釐清，不夠嚴謹的程序造成外界質疑，縣府身為委辦單位，同感歉意。

縣府強調，此比賽完全是以鼓勵挖掘雲林之美為出發點，從頭到尾不曾、也不會去干涉任何作品的評比，目前仍與受委辦單位討論後續處置方式，希望外界能多給一些時間妥善處理，表示日後舉辦類似活動，會記取教訓，不會再度發生。