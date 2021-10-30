振興5倍券不能買紙菸，但竟然可以在網路購買政府禁止的電子煙！立委呂玉玲認為這種亂象就是沒有法源依據，昨天在立法院質詢行政院長蘇貞昌，政府部門不能怠忽職守，要求行政院在今年底會期結束前將延宕修法的《菸害防制法》修正案送進立法院審查，蘇揆答覆這項法案確實有關國人健康，會努力在年底送審，希望立法周延順利通過。

衛福部長陳時中答詢也表示，去年世界其他國家的專業見解不一，今年相關看法已經統一，認為加熱菸是菸品，電子煙不是菸品，把電子煙當成類菸品要禁止，加熱菸要開放；但有些反菸團體對於開放加熱菸有其他嚴格的意見，衛福部現在要把加熱菸當成菸品來管理，必須提出相關的健康評估報告，相關規劃持續進行。

立委呂玉玲昨天針對遲未修正的菸防法草案，質詢蘇貞昌為何《菸害防制法》有關電子煙部分，上會期討論過，已經隔8個月，法案還在行政院？衞福部今年5月6日特別排審菸防法，但是被勸說要等行政院版本送進立法院，到底有什麼問題進不來？一直卡在「衞福部陳復意見予行政院」來來回回。

資料顯示，去年10月20日衛福部將《菸害防制法》修正案陳報行政院，11月16日召開審查會議，之後的進度就是去年12月7日、今年3月12日及4月6日，都是「衞福部陳復意見予行政院」，迄今沒有作為。蘇貞昌表示，菸防法規範的菸害確實有關國人健康，如何立法周延順利通過，會請相關部門審議。

立委呂玉玲指出，為什麼要管制電子煙？因為現在充斥整個市場，無法可管，沒有法源依據，電子煙不屬於菸害防制法範圍，類菸品也不是紙菸；行政院的菸防法修正案版本出不來，立法院就沒辦法審查，但民眾迫切希望有一套辦法來管理。

呂玉玲並拿出電子煙吸食器和「煙彈」，強調現在網路可隨意購買，透過網路行銷，可以開專賣店，在街頭可以掛招牌，18歲以上國人吸電子煙加倍成長，關務署今年1到9月查獲電子煙的數量是前3年總和，事態越來越嚴重；電子煙的市場越來越廣泛，網路居然可以宣傳，還有售後服務，還可以用振興五倍券來購買，五倍券還不能買紙菸，但竟然可以買電子煙！

呂玉玲請行政院長和衛福部長加快腳步，一年的時間都過去了，院部的溝通有這麼困難嗎？衞福部長陳時中答覆說，去年世界其他國家的專業見解不一，比較難取得共識，但今年以來，世界相關的看法已經統一了，認為加熱菸是菸品，電子煙當然就不是菸品，但是沒有其他法可以管。

陳時中答詢說，目前地方自治法把類菸品當成是有害物質來管理。立委呂玉玲認為，立法院都還沒有審查通過菸防法修正案的母法，六都及各縣市政府卻制定地方自治法，這不是本末倒置嗎？這不是很奇怪嗎？行政院不應該怠忽職守，追問蘇貞昌院長何時將菸防法修正案送進立法院審查？

蘇貞昌答覆說，根據衞福部長陳時中剛剛的說明，之前各方見解分歧，現在認知已有共識，已漸趨成熟，行政院會整合各方意見，盡快把草案送進立法院。立委呂玉玲說不管是禁止或是管制，都要有法源依據，要求行政院在今年底會期結束前把草案送進立法院，蘇揆表示會努力。