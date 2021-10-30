10月30日捷克駐台代表Mr. Patrick Rumlar南下高雄，參加「2021捷克摩瑟水晶 戀戀摩瑟情」晚宴，促成南台灣收藏家們，對捷克國寶摩瑟水晶有更深入的文化交流樂觀其成。

捷克是一個擁有豐富文化歷史的國家，它有舉世聞名的水晶工藝、文學、建築與音樂等，相當令人佩服。

國裕關係企業所代理的捷克摩瑟水晶，是最貼近皇室貴冑的藝術品。1857年創立，以不含鉛、純手工打造，技藝登峰造極，享有「國王水晶 水晶國王」美譽。每件作品皆在藝術設計大師和雕刻師完美合作下，以代代相傳的純手工製作，經過吹製、切割和雕刻，創造一件件充滿視覺驚喜，是捷克國寶級的水晶品牌！

捷克駐台代表帕特里克．羅姆拉爾(Patrick Rumlar)不餘遺力擴展台捷之間的交流，以期在文化、經貿等領域上更加密切地合作。2021年10月30日特地南下參加主辦單位國裕關係企業舉辦的「2021戀戀摩瑟情」晚宴，他對於南台灣收藏家們，對捷克國寶摩瑟水晶有更深入的文化交流樂觀其成。

謝謝捷克好朋友，謝謝高雄對捷克摩瑟水晶的熱情，我們高雄再見！