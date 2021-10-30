日本皇室秋篠宮夫婦長女小室真子夫在嫁給大學同學小室圭後，兩人的婚後生活，引發關注。在29日放榜的美國紐約州司法考試，小室圭疑似落榜也引發討論。日媒報導，他已親口證實沒考上，預計明年2月再戰。

根據讀賣新聞報導，小室圭在今年7月參與紐約州司法考試，結果在本月29日揭曉。本次共有9227人應試，其中5791人合格。不過榜單上僅有5785人的名字，少了6個人。所以即便小室圭的名字未出現在榜單上，也無法完全確認他是否確定落榜。日媒詢問他的公司，也沒有進一步回應。

而根據NHK最新報導，小室圭已經向律師界的前輩承認，自己在紐約州律師資格考試中確實沒有通過。NHK引述小室圭日前在日本工作時的律師事務所所長，同時也是支持他出國留學的律師奧野善彥的說法，他指出30日他與小室圭通話時，對方表示「這一次考試沒有成功，非常抱歉。」

根據規定，紐約州預計每年舉行兩次司法考試，預計下一次舉行是2022年2月份。在與奧野善彥的通話中，小室圭也已經發出信心宣告「明年2月會再次挑戰考試，我會繼續努力。」不難看出考上律師執照對他的重要性與意義。

奧野善彥也透露，他有在電話中與小室真子通話。她則是表示「接受這個結果，也願意支持小室先生持續學習。」

根據日媒推算，未考上律師執照前，小室圭僅能擔任律師助理，年薪約只有600萬；跟考上之後的2000萬日圓來說，天差地遠；若是婚後要定居紐約，當地的物價壓力與生活水準，就是首先要面對的巨大挑戰。