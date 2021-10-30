台中第二選區台灣基進立委陳柏惟遭到罷免後，緊接著受到各界關注的是目前第二階段連署書已送件的台北市第五選區(中正萬華)立委林昶佐罷免案。不過，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，國民黨在中正、萬華地區沒有老大，很難和林昶佐對抗，而這次罷免案推手之一的台北市議員鍾小平也搞不定當地的人。

吳子嘉30日在自己經營的網路直播節目《董事長開講》中，與名嘴李正皓等人討論徵兵、促轉會、公投和罷免案等議題時，有網友問吳子嘉，林昶佐被罷免的機率有多少？對此，李正皓認為，林昶佐可能會活下來；吳子嘉則說，「如果政黨對決的話」。

李正皓指出，台北市長柯文哲說林昶佐2018年幫過他，不支持罷免，所以民眾黨不會動，而且在中正萬華地區，國民黨沒什麼像樣的人。中壢是因為那邊超藍，所以前桃園市議員王浩宇被罷免；至於台中第2選區的情況，則是因為有顏家。

吳子嘉認為，不是林昶佐被罷免的機率有多少，而是國民黨在中正萬華的人不團結，「鍾小平跟我是兄弟，可是他搞不定當地這些人」，在中正萬華當大哥，自然就當立委，但他不是，每次搞半天都搞不出名堂來，國民黨在中正萬華沒有老大，沒有能力去挑戰林昶佐。

此外，據《中天新聞》報導，鍾小平指出，柯文哲所率領的民眾黨非常重要，因為民眾黨在該選區約有15%的票，而民進黨加上時代力量偏綠系統以及台灣基進黨在該選區約有40%，而國民黨和親民黨、新黨在該選區也有約40%，因此民眾黨的15%就會非常關鍵。