金曲樂團「草東沒有派對」鼓手蔡憶凡(凡凡)今(30日)下午驚傳於北部知名防疫旅館內輕生，警方到場時已死亡多時，得年26歲。法醫高大成稍早接受媒體訪問，也根據自己多年經驗，表示若是上吊的話，可從遺體2關鍵來研判是否有他殺可能。

「草東沒有派對」本月才剛結束大陸巡演返台，蔡憶凡25號入住防疫旅館，櫃台人員今日下午聯繫不到人，查看才驚覺她已輕生，急忙報警處理。根據ETtoday報導，法醫高大成透露若要鑑定死亡時間，可以從幾個方向判斷，如果壓下屍斑會褪色，死亡時間就約在5小時，不會褪色則在10小時，而胯下若出現人死後導致硫化物沉澱的瘀青，代表死亡時間約在1天左右。

高大成還提到，若是上吊可從脖子壓痕來判斷是他殺還是自殺，他殺會出現2條壓痕，因為代表死者生前有掙扎，若壓痕只有1條，且朝耳上，則大部分為輕生。另外從眼白也可判斷是否為他殺，若有出血代表死前掙扎，有他殺可能。

據悉，蔡憶凡事發15小時前，曾在IG崩潰發文，心痛陪伴多年的愛犬土豆離世，「我最心痛的就是，我在隔離無法陪伴在側，甚至無法見到最後一面，已經哭到崩潰的我也不知道面對這一切」、「姊姊隔離結束第一件事就是領著所有行李往你身邊奔去，陪伴你人生的最後，姊姊愛你」，疑似就是她尋死原因。