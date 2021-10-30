行政院長蘇貞昌宣布明年軍公教調薪4%，調幅是25年來軍公教調薪幅度最高的一次，不僅是相隔4年再度調薪，也是蔡政府任內第二度調薪。根據主計總處統計，明年軍公教調薪所需經費314億元。根據入口網站《Yahoo奇摩》針對「軍公教調薪4%是否會對民間企業有帶動調薪效應？」進行網路民調，截至晚上11點，高達68.4%的網友認為對民間企業調薪沒有幫助。
根據《Yahoo奇摩》29日起針對「軍公教調薪4%是否會對民間企業有帶動調薪效應？」進行網路民調，截至晚上11點，7200人參與投票。有68.4%的網友認為對民間企業調薪沒有幫助，僅有25.0%的網友認為有幫助，6.6%則表示不知道／沒意見。
該民調也問到「你目前被加薪的頻率為何？」27.8%的網友表示從未被加薪；20.8%的網友表示不固定頻率，視個人績效而定；有調薪的企業中，每季一次0.7%，每年一次11.2%，每三年一次18.3%。還有10.3%的網友表示非受薪人員，10.9%則表示不知道／沒意見。
另外該民調也針對「你認為軍公教加薪，對台灣整體經濟是否有幫助？」進行調查，38.4%的網友認為對台灣整體經濟完全沒幫助，29.9%的網友則認為不太有幫助；15.3%認為有一點幫助、10.0%認為非常有幫助，6.4則表示不知道／沒意見。
文章來源：《Yahoo奇摩》民調
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