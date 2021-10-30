台北市長柯文哲等人扮裝魔鬼剋星。（索尼提供）

萬聖佳節來臨，吉卜力工作室11月12日將上映的新作《安雅與魔女》，30日應景加入「天母搞什麼鬼」萬聖節嘉年華會，吸引超過30位鐵粉變裝成心目中最愛的吉卜力知名角色響應，除了《神隱少女》經典角色千尋、《魔女宅急便》琪琪，超可愛的小小男孩穿著《龍貓》裝扮萌言萌語，更有粉絲扮成這次新片主角安雅和神秘男子曼德雷克，和話題夯劇《魷魚遊戲》、人氣動畫《鬼滅之刃》上演人氣大比拚，顯見吉卜力粉絲忠誠度超高。

該片中文配音明星安那ANNA特別變身成主角安雅的造型，開心地笑說：「因為安雅的眼睛還滿大的，今天有把眼睛畫得大一點，現場看到很多小朋友比我還厲害，覺得好不甘心！下次想要扮《風之谷》的女主角，她是我從小到大的偶像。」提到最想學的魔法，安那則說：「希望可以飛、還有吃不胖！」

她透露自己從小就是吉卜力工作室動畫粉絲，配音結束後都還覺得不敢相信已經完成配音工作，也擔心觀眾是否能接受她的聲音，直到老闆陳鎮川一個暖舉讓她吃下定心丸：「記得當時等待吉卜力通知的時候，我天天失眠又吃不下飯，就怕表現不好，讓老闆娘（阿妹）和川哥失望了，沒想到川哥聽到之後，馬上送了一箱助眠用品到我家，還附上打氣卡片，說他聽過我的聲音，很有把握會被吉卜力認可，讓我感動到眼眶泛淚，整個自信都回來了。」

此外，12月底上映的電影《魔鬼剋星 未來世》也在同地點宣傳，不僅讓高達5公尺的魔鬼剋星經典招牌充氣氣球，成為天母運動公園的拍照打卡點，台北市長柯文哲更直接身著魔鬼剋星連身工作服，出現在活動現場並發放魔鬼剋星徽章及棉花糖給現場民眾，成為萬聖節活動最大亮點。