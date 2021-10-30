「2021向大師致敬－彩虹燈塔影展」日前由基隆市長林右昌、文化局長陳靜萍與策展人周美玲共同為影展揭開序幕。此次影展集結台灣橫跨30年來、7部大師級多元性別電影，策展人周美玲更邀來導演蔡明亮、張作驥、黃惠偵，演員陽靚、黃尚禾以及作家陳雪透過講座和觀眾面對面分享創作歷程，希望一同透過「彩虹燈塔」的命題從基隆出發，照亮台灣電影多元自由的樣貌。

林右昌表示，燈塔身為海港城市的意象之一，照亮及指引方向必是其重要工作。基隆每年重量級的藝文活動「向大師致敬」，今年特別選擇以「彩虹燈塔」影展為主題，不僅貼合基隆作為港口城市的定位，同時也在多元議題上，透過不同類型的藝術家，呈現這座城市與這塊土地源源不絕的藝術能量，期望能影響更多在地表演藝術工作者，激勵並厚植其創作能量。

周美玲指出，7部大師級的電影中，包含熱騰騰由演員陽靚在今年月初甫奪下台北電影節最佳女主角獎的《愛‧殺》；也有30年前由名導蔡明亮執導的第一部電影導演處女作《青少年哪吒》，不僅獲得中時晚報電影獎最佳影片，還獲選為柏林影展觀摩片。同時楊雅喆執導的《女朋友。男朋友》、張作驥執導《醉‧生夢死》、黃惠偵執導紀錄片《日常對話》以及周美玲的《刺青》及《私角落》，片單可謂一時之選，這次「彩虹燈塔」影展探討議題相當廣泛，從自我認同、身體性慾、愛恨情感到家庭接納，不容錯過。

周美玲說，新科影后陽靚回憶當初接演原因：「就是一個夢寐以求的角色。」她為該片獻出首次大銀幕女女性愛戲，至今仍記得當時拍攝的狀態：「全心投入！」拍攝前也曾擔心過身邊的人看片後對自己產生異樣眼光，但上映後決定邀請親朋好友進入影廳，獲得一面倒的正面肯定，「反應出乎意料的支持。」她很開心能透過該片讓家人朋友了解自己熱愛的表演藝術，並且以該角色成功登上新科影后寶座。

文化局補充，搭配每場電影播映，每場映後講堂更是令人期待。由策展人周美玲與作家陳雪以「愛情的烙印」為題打頭陣；導演張作驥與演員黃尚禾親自現身探討「黑暗中的生命微光」；新科影后陽靚、策展人周美玲與演員黃尚禾則會參與「身體是誠實的嗎？」映後講堂；「走過二十年：角落的日常私語」則是迎來導演黃惠偵；導演蔡明亮則是壓軸登場「青春一夢話哪吒」。「2021向大師致敬－彩虹燈塔影展」即日起至31日於基隆秀泰影城舉行。