港星陳小春能唱能演，出道30多年仍是相當有人氣的藝人，而大眾對他的第一印象，大多是他在《古惑仔》中飾演「山雞」，宛若真正黑道混混般的凶神惡煞演出，蔚為經典，而這樣的陳小春，其實是唱跳歌手出身，唱紅不少經典歌曲，不過他一度想從樂壇引退，關鍵時刻多虧了周杰倫給了他一首歌，才挽回這個決定，並讓他紅到走不了。

以電影表現聞名的陳小春，如今在選秀綜藝《披荊斬棘的哥哥》中盡情展現唱跳才能，這才是他當初進入演藝圈發展的「本業」，陳小春自小喜歡跳舞，1985年他考進無綫電視舞蹈藝員訓練班，曾幫譚詠麟、梅豔芳、張國榮等大明星伴舞，之後成了羅文的伴舞團「豹小子」成員，1992年，陳小春在一次慶功宴上唱了譚詠麟的〈水中花〉，讓許願及其公司大受吸引，遂邀他朱永棠、謝天華組成男子團體「風火海」，在90年代的香港樂壇掀起炫風，陳小春也大開知名度。

陳小春一度低潮，計畫著退出樂壇。(中時資料照片)

之後陳小春開始多元發展，1994年以電影《晚9朝5》、《金枝玉葉》，獲香港金像獎新人獎、最佳男配角獎提名，1996年接演了人生代表作《古惑仔》，詮釋「山雞」一角實在太到位，精彩度不輸男主角鄭伊健，陳小春知名度與人氣飆升，之後接演金庸劇《鹿鼎記》男主角韋小寶，也受到好評，無奈《古惑仔》系列電影後期因題材問題，遭到大陸禁播，陳小春的熱度因此降下來，加上戲路受限，連帶影響整個演藝事業。

陳小春一度低潮，計畫著退出樂壇。(中時資料照片)

原本的成名作，到了某個時期反倒成為束縛，陳小春的演藝事業受到整體影響，原本在唱片方面頗有成績的他，也感受到侷限，種種原因，讓他打算退出樂壇，沒想到這時周杰倫給了他一首歌，就是〈你一定要幸福〉粵語版〈獻世〉，由周董作曲、林夕填詞，收錄在陳小春2003年的專輯《算你狠》中，陳小春因為唱了這首歌又迅速翻紅，甚至獲獎連連，讓他又在唱片界重新站穩了腳步，對於此事，陳小春多次公開感謝周杰倫與林夕，甚至之後發行的許多好歌，也是出自周杰倫之手。