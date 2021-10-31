2002年該名雙性私娼於街頭攬客，遭到台北市少年隊查獲逮捕。（中時資料照／劉宗龍攝）

2002年8月，北市警少年隊前往萬華區查緝私娼，有一名被抓的私娼略為特殊，她是同時有男女性器官的雙性人，當年在此區站壁小有名氣，吸引不少尋芳客慕名而來，且經常遭警方查獲，但這次被抓她卻氣憤指控，有「刑警」趁帶她上廁所時，用「筆錄動手腳」為由，先後兩次強逼她口交，此案就是導致少年隊長下台、全隊業務回歸正軌的「陰陽人白嫖案」。

2002年8月24日凌晨，少年隊5名刑警前往萬華昆明街某旅館，循線查獲剛與客人辦完事的陳姓、林姓2私娼。當時的陳女染著1頭紅髮，穿著無袖豹紋上衣、長裙，足蹬七吋高跟鞋，身材高挑玲瓏有致，但一開口嗓音卻格外低沉，不禁讓人懷疑她是「女扮男裝」。

陳女其實是雙性人，根據醫學研究，小孩出生時因染色體、性激素變異，會讓人同時擁有男、女兩種性器官，陳的性向偏向女性，但自小就因這種特殊體質，讓她飽受困擾和欺凌，長大後更是求職不易，輾轉流落到萬華站壁。

「陰陽人私娼」後來在此區小有名氣，有尋芳客靠口耳相傳，專程跑來找陳女，讓她生意不惡，卻也陸續多次遭警查獲。

陳女當天凌晨被帶回少年隊做筆錄，次日又被送回萬華分局移送法辦，但過程中她卻驚爆，有刑警趁帶她去4樓上廁所時，強迫她為他口交，消息一出震驚警界。

原來北市少年隊當年7月間，才剛發生槍擊犯逃跑的「劫囚案」，北市警方全力動員追查月餘，才將主嫌陳福祥等人逮捕歸案，這次單純抓私娼，竟又爆出刑警「白嫖」，陳女的指控讓少年隊連環出包、顏面無光，少年隊第一時間則質疑，陳女是被取締心生不滿，企圖嫁禍就胡說。

陳女的描述鉅細靡遺，她說凌晨3點多被帶去少年隊，後來想上廁所，1名男警帶她到4樓，裡面有2間浴室和1間廁所，該警直接拉她到最裡面的浴室，不料竟直接問她：「妳是陰陽人哦？」、「真的有OO跟XX嗎？」

陳女受訪時說，該男警後來脫掉她的裙子，直接撫摸私處，接著又自行脫褲，強逼她口交，事後若無其事帶她回去，但這只是漫長一夜的開始而已。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。