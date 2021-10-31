三芝茭白筍於秋季盛產，外型細長與筍肉潔白，鮮美脆甜且富蛋白質與膳食纖維等營養成分，搭配各式食材美味入菜爽口又健康！今年三芝區農會特別推出產地直送以線上訂購的方式，讓各地的民眾不出門，都能即時品嘗到新北市三芝區出產最優質的茭白筍，請大家告訴大家，快來鮮芝香購買最新鮮三芝茭白筍，還有農業局美味農業得來速網站也可線上訂購，即日起至11/9 (二) 訂購，即享有運費補貼100元，數量有限，送完為止。

在家動動手指，網購好輕鬆又便利！送上門超讚的三芝茭白筍，要如何烹調出美味料理端上桌，三芝區公所本次特別舉辦私房料理直播，邀請知名廚師-吳秉承師傅擔任客座主廚親自示範，將於10/31(日)晚上八點到九點，於「型男主廚-吳秉承」的Facebook粉絲專頁上跟大家見面，現場直播傳授婆媽們，如何採用最鮮甜的三芝茭白筍優質食材，烹調出三道的中西式私房料理。

每一道菜都是選用三芝茭白筍來烹調，第一道家常菜「金沙茭白筍」也是熱炒店點食率高的季節限定菜餚，由金黃鹹蛋稍加翻炒切塊茭白筍，口感清脆開胃又下飯。第二道示範的家常菜是「鹹豬肉炒茭白筍」，相當有風味是尚讚的另一道下飯菜，全家人都愛；至於西式料理「義式蒜香茭白筍」的作法，則是以白白嫩嫩的三芝茭白筍切塊，佐以蒜香奶油的調味下，清甜多汁又爽口，豐富蛋白質與高纖維，更是美容養生的佳餚。

家常菜「金沙茭白筍」由金黃鹹蛋稍加翻炒切塊茭白筍，口感清脆開胃又下飯。(圖/業者提供)

吳秉承主廚在諸多美食節目中，以電鍋變化出各式家常菜料理，相當受歡迎，直播當天所示範的三道美味，每道菜完成後，以留言指定的文字現場抽出5名粉絲，共有15名幸運粉絲可免費獲得茭白筍一台斤！喜歡茭白筍的你千萬不能錯過能拿好禮又能學習料理的美好食光。