近期四大超商的冷藏貨架上，出現一款包裝與競品不同、強調產銷履歷的芭樂汁。它選在最顯眼的版面，用斗大字體強調「台灣農產品」、「產銷履歷芭樂」、「有身分證」等關鍵字，品牌名稱波蜜則放在不明顯的角落。

食安問題驚醒消費者

全流程履歷產品出頭天

它是台灣推動農產品履歷制度14年來，第一瓶從青果、榨汁到包裝，全製作過程都有履歷認證的果汁。在蔬果汁類飲料市占超過5成的龍頭久津實業（波蜜），成為第一個願意投入、並串起整個供應鏈的品牌果汁商。

「以前沒人做是因為它（全程產銷履歷）很煩，每段都要顧啊！」一位熟悉產銷履歷產業鏈的業界人士說。

他解釋，過去品牌廠只需要向產業鏈中段的榨汁廠採購原汁，調配後就能包裝出貨。但履歷產品強調每段產製過程都能追溯，從種植、加工榨汁、包裝、上架時間地點，一掃碼，就一目瞭然，這必須顧好整條供應鏈。

既已是產業龍頭，何必做這麼麻煩的事？久津實業董事總經理林孝杰坦言，50年的蔬果汁生意，近年變化讓他看見挑戰。根據經濟部統計，2017年起，果蔬汁年銷售額持續下降，而波蜜產品營收6成來自稀釋蔬果汁、4成是蔬果原汁，與大趨勢休戚與共。

因此，林孝杰想做差異化，吸納新客。盤點市面上分眾品項後，他發現，大多從口味、製程做文章，卻沒有標榜供應鏈溯源的果汁；其實，波蜜12年前就做過無添加產品，波蜜彰化廠廠長林一方指出，推出無添加砂糖、香料、色素的原汁產品後，前4年消費者反應平淡，占營收不到1成，直到2014年，「食安問題讓消費者覺醒，理解少添加才是好，」促成產品熱銷，目前已占營收4成。

消費者需求改變，且林孝杰發現，履歷蔬果的供應商已經成熟，「成本也是我們能接受的程度，」決定補足這塊缺口，推出市面上第一支全流程履歷認證的產品。

找對合作社確保果源

十年代工打造嚴格製程

一般蔬果汁基於供應量與成本考量，大多進口國外濃縮汁後調配新口味，但產銷履歷要從種植端開始追溯，需在地採購，並與契作農戶合作，以避免價格劇烈波動；因此波蜜花了2年尋找、驗證，才選擇與全台產銷履歷檸檬產量最大，這2年也跨足契作芭樂的軒禾農產品運銷合作社採購原料。

軒禾董事長林軒禾指出，能在2年內就達成足夠芭樂契作量，是因為它不只幫農民跑文書作業、申請認證，還做到同業少有的，幫農民降低生產成本。它投資可共用的生產器具並租借給農民，並安排共同採收，讓農民有履歷認證的同時，種植成本也比過去降低2成，「（相比慣行農法），末端售價更高，生產者有絕對利潤。」

確保原料穩定後，下一個關卡是，少量多樣的製作流程。即使每批芭樂長相、味道差異不大，原料仍不得混用，每批果汁都要分開製作，還得一一打印上不同追蹤碼，一旦印錯就得整批報廢。

幸好，波蜜10年前開始，不只做品牌，還擴大代工業務近3倍。當時它看準蔬果汁的市場有限，飲料業卻須頻繁推出新品，不可能為單一品項新建產線，因此它利用自家完整產線，幫同業代工，目前已占營收56％。

每天產線做十幾種產品，1年做260種飲料，它已習慣少量多樣的製程。要做到少量多樣，產線的資訊化程度要高，花2分鐘就能快速電腦排程，做到隨時插單。因此，這款產銷履歷芭樂汁雖然1天能賣出1萬瓶，但實際生產只需要40分鐘，產線切換對它們不是難事。

並且，它長期服務可爾必思、立頓等國際大廠客戶，每款飲料都得嚴格照著標準流程運作。林一方笑說，「生產流程的作業員都有實聯制，能隨時稽核，」通路跟代工客戶也不時委託第三方機構訪廠，「1年要被突擊檢查40次以上，到門口才說喔，廠一定隨時都要在SOP下運轉。」

生產有履歷的果汁，檢查點、人力，都需雙倍，「要一再確認驗證碼是對的，QC（品質管理）的人再檢查一次，確認產品外觀、打開喝味道，確認印刷，才能一貫生產。」能做到，仰賴它落實多年的嚴格SOP發威。

包裝、行銷，也是一關挑戰。以包裝為例，中間經過波蜜、軒禾與農委會三方合作，文字不能太多行銷術語，以符合法規，花了超過1年才確認設計，比產線試車更久。

這款履歷果汁推出3個多月，平均1天賣出1萬瓶，與波蜜經典蔬果汁的銷量相當，這讓波蜜有信心規畫在明年推出兩款新的履歷果汁。10年的代工SOP基本功，加上2年的供應鏈布局，讓其他競爭者不易超越，這正是它能拿下這市場領先者的秘訣。