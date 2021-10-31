看完電影《瀑布》，邀請導演鍾孟宏接受專訪，他劈頭就問：「這次應該比較沒那麼多要花心思理解的劇情吧？」

這開場，像是收到米其林3星主廚問候：「昨天那塊肉好消化嗎？」

從2008年以來，鍾孟宏的每一部電影都有在台灣院線上映，每一部都在金馬獎有或少或多的收穫，上一部《陽光普照》更代表台灣角逐奧斯卡最佳國際電影，甚至入列前15強。而這一回的《瀑布》，同樣銜命代表台灣征戰奧斯卡，且已在金馬獎獲得11項提名。

但新作即將面對觀眾，他還是略懷忐忑，宛若新人。

《瀑布》的靈感來自鍾導一位旅居海外的朋友。那是一名單親媽媽，女兒在國中時罹患思覺失調症，母女勇敢面對治療，也度過一些艱難的發病時刻，終於熬到病情漸漸穩定，女兒也上了大學。有天女兒與好友參加健行團，竟遇到上游水壩無預警洩洪，兩人都罹難。

鍾導記得，友人在自己面前講述這一切過程時，沒掉半滴眼淚，而他完全插不上一句話。「她非常tough（堅強），我聽完是非常動容的，倒沒有想發展成電影。」鍾導沉沉的嗓音像艘大船，承載故事的船，啟程了就會航向天涯海角，直到找到能定錨的觀點。

「拍電影不是要把別人的痛苦重新拍出來。」他這麼說的時候，電影已像魔法般完成。當片尾出現For Amanda的字幕，有些觀眾眼角還掛著眼淚，但走出影廳像是被洗滌後重新曬乾。儘管此片是獻給已經不在的女孩，但還在世的「Amanda們」，會從中得到溫暖的力量。

真實世界中充斥著無常，疾病、疫情、意外皆然，都像老天降給人類的懲罰，鍾導說道：「或許我們要敬畏它，但是不用怕，應該思考的是，在這段時間過後，我們該怎麼繼續？」他的電影從來不給觀眾答案，因為有些提問，他也很想找到答案。

鍾孟宏來自屏東的一個務農家庭，父親是鐵路局員工，下班後就是下田，雙親克勤克儉拉拔家中4個小孩長大；排行老么的他，高中考上師大附中，大學又進交大資工，在那個年代，他的求學歷程一路順風，像是能為家庭脫貧的指望。

戰地記者夢碎後 製片小助理熬成名導

確實，交大入學的第一天，校長恭賀全體新生入校，鍾孟宏回憶校長的其中一句，即是「我們畢業生的就業率接近百分百」，他一聽，卻是癱軟：「完了，寒窗苦讀10年，只是進了一間職業介紹所。」萬念俱灰的他開始自我放逐，課也不上，整天抱著家裡的一台舊相機到處拍照。

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