秋冬季節是聚餐旺季，尤其經過疫情緊繃期後，邀約飲宴的場合暴增。許多人一喝了酒，臉色就紅得堪比關公。史丹佛大學醫學院陳哲宏博士表示，喝酒後容易出現臉紅、心跳加快、頭痛、頭暈、嘔吐、宿醉等症狀為「酒精不耐症」。更值得注意的是，依據研究發現，臺灣有45%的人有酒精不耐症，高居世界第一。網傳喝啤酒不容易醉，因此比較不傷身，這是真的嗎？哪類酒醉不傷肝，專家解析。

●酒精不耐症無法代謝乙醛 毒性累積 致癌風險暴增50倍

陳哲宏博士指出，台灣將近一半人口的基因中缺乏酒精代謝酵素「乙醛去氫酶(Acetaldehyde Dehydrogenase，ALDH2)」，無法將乙醛代謝為醋酸，若是持續飲酒，導致乙醛長期累積在人體中，將提高癌症的發生率，尤其重度飲酒者，得到食道癌的風險高達50倍。

陳博士強調，酒精引起的疾病多達200多種，包括高血壓、心臟病、肺結核、癲癇都在內，當然更傷肝及消化道，肝硬化、大腸直腸癌、胰臟癌等風險飆高。更長遠的影響則是傷害腦細胞，大幅提升失智機率。

(資料來源/衛福部、肝病防治學術基金會 圖/中時新聞網陳友齡製圖)

●啤酒比起其他烈酒 較溫和不傷肝？

網傳啤酒喝起來比較不容易醉，因此不傷身體。對此，好心肝門診中心肝膽腸胃科劉泮甫醫師指出，這是相當錯誤的迷思。

劉醫師表示，不管是哪種酒：啤酒、紅酒還是養命酒，只要喝多了再加上常常喝，就會造成身體的負擔，當然都會傷肝。因此主要關鍵，在於攝取酒精的份量與飲酒的時間長短，與酒的種類無關。

●酒量可以練出來？ 醫：肝臟解毒力勉強不得

有人為了工作需要，應酬場合總要多喝幾杯，長久下來似乎變得比較不容易醉，就很自豪練出酒量。

對此，創健健康管理院長陳建志醫師指出，經常喝酒，身體對酒精、乙醛造成不舒服的忍耐程度確實會逐漸增加，但並不會提高乙醛去氫酶的含量與活性，尤其台灣人2人就有1人是酒精不耐症，身體負擔倍增。

陳建志醫師強調，千萬不要被酒量或酒膽變大而誤導！酒膽可以練，但是肝臟解毒力，往往是天生且絲毫不能勉強的。

●檢測酒精不耐症 拿個OK繃加滴酒 八成準確度

至於自己是不是酒精不耐症的成員，陳哲宏博士提供簡單的檢測方式，準確度大約八成。

陳哲宏指出，在OK繃上滴一兩滴酒後，貼在手臂上，10-20分鐘後撕下OK繃後檢視皮膚，若是紅腫，大致上就屬於酒精不耐症的體質。

劉泮甫醫師強調，根據醫學研究發現：一般成年男性如果每日攝取超過40克的酒精、成年女性20克，經過10年後，100%會造成酒精性脂肪肝，其中有35%的機率會造成酒精性肝炎，更嚴重的有15%的機率會造成酒精性肝硬化。

什麼是酒精不耐症？ 怎麼測試自己有沒有酒精不耐症？ 史丹佛大學陳哲宏教授解說。(影音來源/健康九九Youtube)

本身就有酒精不耐症的陳哲宏認為，「喝酒臉紅，其實是祖宗給我們的保護色，保護我們不會因飲酒過量，暴露在酒精的傷害中」。他強調，「飲酒沒有安全量，每一口都有風險」，為了自己的健康，多喝一口前，最好能再三思。

※中時新聞網提醒您：飲酒過量有害健康；飲酒不開車，禁止酒駕※