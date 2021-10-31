奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享11/1～11/7星座運勢，處女座事業運最旺，巨蟹座愛情運最旺，雙魚座金錢運最旺；另外水瓶座事業運需要留意，射手座愛情運需要留意，獅子座金錢運需要留意。從整體運勢來看，處女座運勢最旺，高達5顆星，一定要好好把握下周的好運。

▍牡羊座

整體運勢★★★

下周牡羊朋友，受到過去想法影響，導致無力感產生，所以下周在處理事情時，請把注意力放在當下，避免被紛擾的思緒影響。

▍金牛座

整體運勢★★★★

過往的經驗讓自己下周更加安心，下周學習運相當良好，建議可多安排進修、學習的行程，對自己日後發展有很大的幫助。

▍雙子座

整體運勢★★★★

雙子朋友下周的生活中充滿喜悅與滿足，或許是成功合作帶來的喜悅，也可能是朋友間良好的互動，讓你下周心情愉悅不少。

▍巨蟹座

整體運勢★★★★

下周巨蟹朋友的直覺與判斷力增強許多，而創造力與想像力也隨之提高。感情世界變得有趣許多，也更懂得溝通的重要性，讓另一半有受尊重的感覺，因此讓感情順利增溫。

▍獅子座

整體運勢★★

下周獅子朋友突然變得優柔寡斷，自信與動力也些微的消退。下周財運不佳，會因為聚會或約會有大筆支出，建議避免出席不必要的場合，以免荷包失血過多。

▍處女座

整體運勢★★★★★

處女朋友下周的生活充滿歡愉及慶祝的氣氛，長久以來努力的事情有望在下周開花結果，如有面對阻礙或瓶頸的朋友，下周也許能減緩許多。事業有成功的徵兆，建議在職場上多加把勁，成功將隨之而來。

▍天秤座

整體運勢★★★★

天秤朋友下周的生活將充滿踏實、穩定的感覺，過往繁雜擾人的事情都減緩許多，因此感到開心愉悅。

▍天蠍座

整體運勢★★★★

天蠍朋友下周的生活充斥平衡安穩的元素，過往的努力在下周開始獲得回報，對於生活現況也感到滿意許多。

▍射手座

整體運勢★★

射手朋友下周面臨信心消退，影響工作上的表現。愛情運不佳，雙方溝通不良，導致彼此信任感下降，許多事情悶在心裡不願意提出來討論，最後演變成激烈的爭執。

▍摩羯座

整體運勢★★★★

下周摩羯朋友對於現況感到知足，不像過去給自己那麼大的壓力，開始懂得享受目前的生活。

▍水瓶座

整體運勢★★★

下周水瓶朋友距離自己設定的目標又更接近了，創造力與信心明顯提升，不過在職場上有點無力感，面對目前的環境感到煩躁，只要懂得轉換思考的角度，就能迅速拋開煩悶感。

▍雙魚座

整體運勢★★★★

下周雙魚朋友更加積極上進，對許多事情精益求精，能提出更多自我的看法。下周正財運優於偏財運，專業度受到主管肯定，有望加薪或獲得獎金。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】