基進黨立委陳柏惟23日遭罷免後，總統蔡英文27日在民進黨中常會表態，要全面反制年底四項公投案，並將台中二選區立委補選贏回來，被外界解讀為「全面開戰」。前外交官介文汲表示，蔡儼然已將立委補選與公投案上升為藍綠對決與政權保衛戰，眼看國民黨台北市議員羅智強將「夜宿凱道49天」，讓他不禁想問：「國民黨都跑哪裡去？應該要有100個、500個、1000個羅智強，難道其他人都在看笑話嗎？」

介文汲29日接受香港媒體《中評社》訪問表示，蔡英文的喊話已將立委補選與年底四大公投案上升為政權保衛戰，如今的態勢就是藍綠對決，民進黨必然會全黨總動員，國民黨黨主席朱立倫也一定要出來動員全部的力量對抗，因為眼下已經是決定性的戰爭。

介文汲直言，羅智強為了年底公投30日已領軍夜宿凱道49天，羅一個人真的太孤單了，他忍不住想問：「國民黨都跑哪裡去？應該要有100個、500個、1000個羅智強，難道其他人都在看笑話嗎？」

針對公投案國民黨相關布局，介文汲分析，民進黨最擅長模糊化議題，比如反對進口萊豬被說成反對全球經貿布局、配合大陸，民進黨就是硬要把大陸扯進來，最後一定又會被操作成「抗中保台」、「統獨對決」。介強調，從民進黨的態度加上蔡英文的言論，可見如今已是「全面對決」的姿態，因為一旦民進黨年底四大公投輸了，蔡英文就等於「提前跛腳」了。