一名45歲的工程師，日日處在高壓的環境下工作，熬夜、飲食不規律早已成為常態，使他年紀輕輕就有三高問題，平時就算提早下班回家，也總是躺在沙發上發懶，也沒有運動習慣。在某次上班期間突然「啪」的一聲暈倒在桌上，嚇得同事緊急將他送醫急救，就醫後才發現原來是急性腦血管堵塞。醫師表示，像上述患者急性缺血性中風發作，若沒及時送醫，錯過黃金治療期，其治療則會變得相當棘手。

●手腳無力、說話困難 這些中風潛在徵兆莫輕忽！

中國醫藥大學新竹附設醫院醫學影像科李喬華醫師提到，腦中風一直位居台灣地區十大死因的前四位，但許多民眾仍然缺乏對急性腦中風急性治療的認識。腦中風主要分為兩類，約8成屬於腦部血管堵塞的「缺血性中風」；另有約2成為腦部血管破裂的「出血性中風」，老年人、男性、抽菸者或有家族史者為高危險群。主要症狀為嘴歪眼斜、單側肢體無力或麻木、口齒不清或說話困難、意識昏迷、記憶喪失、吞嚥困難等。

● 「顱內動脈取栓術」爭取更多治療時間

「Time is Brain時間就是大腦」，搶救急性腦血管阻塞的首要任務，就是儘速將阻塞的血管打通搶救尚未死亡的腦細胞。李醫師表示，缺血性中風的標準治療「黃金三小時」，是在症狀發作後3小時內經由靜脈注射血栓溶解劑，幫助溶解血栓。

對於大血管中風，另一種治療方式「顱內動脈取栓術」可以為腦中風患者爭取更多的黃金搶救期，延長至6-8小時的治療時間窗，並且提升血管打通率，年紀較大或長期服用抗凝血藥物患者也可接受治療。

●掌握FAST口訣 控制三高、戒菸是預防中風關鍵

(圖/健康醫療網提供)

同時李醫師呼籲，應牢記FAST口訣，以辨識中風初期的重要症狀，把握「黃金搶救時間」。另外可藉由運動、飲食與生活型態的改變。李醫師也提醒若有三高的患者，應定期檢查並控制，以降低急性中風發作風險。曾經中風的患者，請務必規則服藥、定期回診、規律運動及戒菸，有動脈狹窄者進一步接受檢查與治療(如支架置放)，才能預防中風再度復發。